Огромное семейство крыс терроризирует жителей переулка Баранчуковскиий в Томске

Грызуны атаковали мусорные и детские площадки. Фото: ОНФ

В Томске жители переулка Баранчуковскиий, 4 вот уже несколько недель самостоятельно пытаются бороться с огромным семейством крыс, которое терроризирует их район. Более 10 адресов пожаловались в отделение Народного фронта на вредителей.

Томский ОНФ вместе с жителями уже обращал внимание властей города на состояние мусорных площадок. Баки переполнены, вокруг – горы мусора и антисанитария. А теперь контейнерные площадки оккупировали крысы. Общественники уже просили мэрию, администрации районов, управляющие компании и регоператора принять срочные меры по борьбе с крысами. По их словам, сейчас необходимо обработать не только контейнерные площадки, но и мусорные баки.

Фото: ОНФ

«Вот какую картину наблюдают во дворе жители дома по переулку Баранчуковскиий, 4. На площадке для сбора и вывоза ТКО разбросан мусор. Рядом с баками по помойке бегают огромные крысы величиной с кошку! Вместе с ними – целый выводок крысят. Грызуны даже не боятся человека! Люди боятся выносить мусор. Родители опасаются отпускать детей гулять во двор. С разносчиками самых опасных инфекций никто не борется», - сообщил член регионального штаба Народного фронта, член общественной муниципальной комиссии по благоустройству города Томска Роман Клясюк.

Уточняется, что к общественникам обратились жильцы десяти адресов. Это Кольцевой проезд, 18, улица Обручева, 20, Вокзальная, 25, Водяная, 65/1, проспект Ленина, 263, 1-й Казанский переулок, Беленца, 17, 79-й гвардейской дивизии, Гагарина (за Пушкинским сквером).

По словам юриста в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимира Фурсина, земельные участки, на которой располагаются мусорные баки, находится в ведении муниципалитета, однако меры по уничтожению скопищ крыс должны предпринимать не только администрации районов, но прежде всего, те управляющие компании, которые обслуживают дома на этой территории.

Фото: Анна Ковалёва

«Ведь УК собирают с собственников деньги за создания благоприятных условий на всей территории проживания в обслуживаемых домах. Люди платят «управам» в том числе за возможность спокойно выйти на улицу, во двор и вынести мусор в контейнер. Тем более, что рядом находятся детские площадки, а что, если они покусают детей? УК должны действовать в интересах всех собственников жилья, поскольку у них в штате есть соответствующие специалисты, им гораздо проще решать эти вопросы, чем простым гражданам», - отметил Фурсин.

Эксперт также добавил, что жители вправе обратиться за решением данного вопроса в совет многоквартирного дома либо напрямую в свою управляющую организацию.

«Для того, чтоб чтобы избежать миграции крыс на соседние придомовые территории, протравка грызунов должна быть комплексной, а главное – регулярной, особенно в летний период. Кроме того, районные администрации УК и предприятия, занимающиеся вывозом мусора, должны обратить особое внимание на содержание в чистоте контейнерных площадок, чтобы те не становились местом жительства и пунктами питания для грызунов», - подчеркнул юрист.

«КП-Томск» также составила запрос для администрации Томска с просьбой ответить, когда и какие меры будут приниматься для борьбы с крысами на переулке Баранчуковскиий, 4.