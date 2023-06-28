«Долбили прямо по жилмассивам»: мать погибшего томского снайпера рассказала, что увидела в ЛНР

Ольгу Харченко удивил запрос военных на змеиное противоядие. Фото предоставлено героем публикации

Увидеть собственными глазами то, что видел сын перед гибелью. Узнать, что чувствуют его сослуживцы. С этой целью Ольга Харченко отправилась в ЛНР, где посетила 11 разных точек вместе с волонтерами, которые адресно доставляли гуманитарку. «Комсомольская правда - Томск» уже писала о судьбе снайпера Сергея, погибшего в Гостомеле в феврале 2022 года. Сегодня его мама рассказала изданию о своей поездке в зону проведения спецоперации.

Фото предоставлено героем публикации

«Меня уже ничем не испугаешь, потому что мне терять нечего: я уже потеряла 2 сыновей, мужа, родителей, 2 братьев-шахтеров, только сестра осталась. Ей не сказала, что еду, она позже узнала. Жизнь одна, и, почувствовав потребность оказаться там, помочь, чем могу, я отправилась в ЛНР при первой возможности», - рассказывает Ольга Харченко.

Возможность представилась благодаря знакомой Ольги Андреевны – Анастасии. Девушка уже 8 раз ездила к бойцам с гуманитарной миссией, имеет удостоверение волонтера.

«Настя согласилась меня взять: «Руки нужны, поехали». С нами еще женщина была - ее передали мужу-бойцу в одной из точек. Гуманитарку мы сначала отправляли посылками, сами же получали и контролировали дальнейшую перевозку грузовиком. И на себе везли 70 кг: рации, продукты, форму, медикаменты, сети. В Миллерово нас встретили военные», - вспоминает Ольга Андреевна.

Фото предоставлено героем публикации

Ночевать женщинам пришлось в машине связистов. Там было установлено 3 топчана. Рано утром отправились по точкам.

«Ехали, глаза у меня были «квадратные»: в Северодонецке - покореженная техника, пролеты мостов, деревья посеченные, окна многоэтажек разбиты, частные дома разрушены – враги долбили прямо по жилым массивам. Жуть, конечно!», - делится эмоциями Ольга Харченко.

Фото предоставлено героем публикации

В увиденном в Луганске Ольгу Андреевну поразил контраст: когда на окраинах идут прилеты, в центре города гуляет молодежь, работают кафе.

Ближе всего к передовой сибирячки побывали тогда, когда завозили грузы в госпиталь в Рубежном. Слышали канонаду, видели, как приезжали машины с поля боя.

«Меня еще поразило, что прямо рядышком с госпиталем прилеты шли – такое ощущение, будто над головой у тебя. Там, конечно, жестко было. Привозили и 200-х, и 300-х, и мы это прямо видели. Легкораненые помогали нам. В руке забинтованный катетер у парня, и он нам посылки грузит», - с волнением рассказывает женщина.

Фото предоставлено героем публикации

В посылках находился и удивлявший Ольгу Андреевну груз: антидот, который необходим при укусе змеи. Противоядие привезли по запросам военных.

«Я удивилась, что просят противозмеиные антидоты – сыворотку на случай укуса змеи в лесах, лугах. Мне пояснили, что там реально гадюки, меня это тоже поразило», - сказала женщина.

Посетив все запланированные точки, женщины отправились в сторону Кременной. Туда же подъехали военные с передовой, погрузили оставшиеся посылки на БТР.

«Они нарвали роз и мне, и Насте - было трогательно. Вместо целлофана обернули цветы в свежую июньскую газету, классно так», - говорит сибирячка.

Фото предоставлено героем публикации

Перед расставанием с гостями бойцы приготовили им баню и плов, однако на отдых у волонтеров времени не хватило. До железнодорожного вокзала в Миллерово они добрались уже поздно вечером.

«С одной стороны, этой поездкой я закрыла свою внутреннюю потребность. С другой – думаю, если будет возможность, отправлюсь к ребятам еще, чтобы помочь снова», - подытожила Ольга Харченко.

Женщина добавила, что во время приезда из Белово в Томск, где жил ее сын, она побывала в Северном парке у необычного арт-объекта. На небольшой постройке нарисованы погибшие бойцы в маковом поле, среди них – и Сергей Харченко. Его мать мечтает отыскать художника, который создал потрясшую ее картину.

«Может быть, автор арт-объекта прочитает статью и откликнется. Мне было бы очень интересно пообщаться с тем, кто так талантливо увековечил память Сережи», - поделилась Ольга Андреевна.

Фото: "Наш Северный парк"

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что мать томского ВДВ-шника уже неделю ждет весточки от сына из-под Кременной.

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