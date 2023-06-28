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Общество28 июня 2023 3:00

«Долбили прямо по жилмассивам»: мать погибшего томского снайпера рассказала, что увидела в ЛНР

Мать погибшего томского бойца побывала в зоне проведения спецоперации
Анна Ковалёва
Ольгу Харченко удивил запрос военных на змеиное противоядие. Фото предоставлено героем публикации

Ольгу Харченко удивил запрос военных на змеиное противоядие. Фото предоставлено героем публикации

Увидеть собственными глазами то, что видел сын перед гибелью. Узнать, что чувствуют его сослуживцы. С этой целью Ольга Харченко отправилась в ЛНР, где посетила 11 разных точек вместе с волонтерами, которые адресно доставляли гуманитарку. «Комсомольская правда - Томск» уже писала о судьбе снайпера Сергея, погибшего в Гостомеле в феврале 2022 года. Сегодня его мама рассказала изданию о своей поездке в зону проведения спецоперации.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Меня уже ничем не испугаешь, потому что мне терять нечего: я уже потеряла 2 сыновей, мужа, родителей, 2 братьев-шахтеров, только сестра осталась. Ей не сказала, что еду, она позже узнала. Жизнь одна, и, почувствовав потребность оказаться там, помочь, чем могу, я отправилась в ЛНР при первой возможности», - рассказывает Ольга Харченко.

Возможность представилась благодаря знакомой Ольги Андреевны – Анастасии. Девушка уже 8 раз ездила к бойцам с гуманитарной миссией, имеет удостоверение волонтера.

«Настя согласилась меня взять: «Руки нужны, поехали». С нами еще женщина была - ее передали мужу-бойцу в одной из точек. Гуманитарку мы сначала отправляли посылками, сами же получали и контролировали дальнейшую перевозку грузовиком. И на себе везли 70 кг: рации, продукты, форму, медикаменты, сети. В Миллерово нас встретили военные», - вспоминает Ольга Андреевна.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Ночевать женщинам пришлось в машине связистов. Там было установлено 3 топчана. Рано утром отправились по точкам.

«Ехали, глаза у меня были «квадратные»: в Северодонецке - покореженная техника, пролеты мостов, деревья посеченные, окна многоэтажек разбиты, частные дома разрушены – враги долбили прямо по жилым массивам. Жуть, конечно!», - делится эмоциями Ольга Харченко.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

В увиденном в Луганске Ольгу Андреевну поразил контраст: когда на окраинах идут прилеты, в центре города гуляет молодежь, работают кафе.

Ближе всего к передовой сибирячки побывали тогда, когда завозили грузы в госпиталь в Рубежном. Слышали канонаду, видели, как приезжали машины с поля боя.

«Меня еще поразило, что прямо рядышком с госпиталем прилеты шли – такое ощущение, будто над головой у тебя. Там, конечно, жестко было. Привозили и 200-х, и 300-х, и мы это прямо видели. Легкораненые помогали нам. В руке забинтованный катетер у парня, и он нам посылки грузит», - с волнением рассказывает женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

В посылках находился и удивлявший Ольгу Андреевну груз: антидот, который необходим при укусе змеи. Противоядие привезли по запросам военных.

«Я удивилась, что просят противозмеиные антидоты – сыворотку на случай укуса змеи в лесах, лугах. Мне пояснили, что там реально гадюки, меня это тоже поразило», - сказала женщина.

Посетив все запланированные точки, женщины отправились в сторону Кременной. Туда же подъехали военные с передовой, погрузили оставшиеся посылки на БТР.

«Они нарвали роз и мне, и Насте - было трогательно. Вместо целлофана обернули цветы в свежую июньскую газету, классно так», - говорит сибирячка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Перед расставанием с гостями бойцы приготовили им баню и плов, однако на отдых у волонтеров времени не хватило. До железнодорожного вокзала в Миллерово они добрались уже поздно вечером.

«С одной стороны, этой поездкой я закрыла свою внутреннюю потребность. С другой – думаю, если будет возможность, отправлюсь к ребятам еще, чтобы помочь снова», - подытожила Ольга Харченко.

Женщина добавила, что во время приезда из Белово в Томск, где жил ее сын, она побывала в Северном парке у необычного арт-объекта. На небольшой постройке нарисованы погибшие бойцы в маковом поле, среди них – и Сергей Харченко. Его мать мечтает отыскать художника, который создал потрясшую ее картину.

«Может быть, автор арт-объекта прочитает статью и откликнется. Мне было бы очень интересно пообщаться с тем, кто так талантливо увековечил память Сережи», - поделилась Ольга Андреевна.

Фото: "Наш Северный парк"

Фото: "Наш Северный парк"

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что мать томского ВДВ-шника уже неделю ждет весточки от сына из-под Кременной.

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