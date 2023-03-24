«Назвал винтовку Дашей в честь любимой»: мать снайпера из Томска рассказала о гибели сына на Украине

Фото из архива О. Харченко / оцифровано О. Быковым

Чтобы попасть в армию, успешный студент Томского Политехнического университета Сергей Харченко специально взял академический отпуск. «Я не понимаю, как люди могут косить от службы! Сделаю все, чтобы пойти со сверстниками в свой год призыва», - говорил парень. По словам матери Сергея Ольги Андреевны, ее сын даже сделал операцию на глазах, чтобы пройти медкомиссию в военкомате. Своими воспоминаниями Ольга Харченко поделилась с журналистом «КП-Томск».

Фото из архива О. Харченко

«С детства мальчик был одаренным, учителя отдельно готовили для него задачи повышенной сложности. Побеждал в олимпиадах, думали – станет ученым, его страстью была химия. Но еще большей страстью оказалась любовь к военному делу. Сын написал шикарное сочинение о всех своих служивших родственниках и даже родственниках друзей», - вспоминает Ольга Андреевна.

Фото из архива О. Харченко

Мечтая о службе, Сергей развивал себя физически. Он занимался спортом, имел черный пояс по тхэквондо. Лет в 14 парень записался в спортивно-патриотический центр, тогда его семья жила в городе Белово Кемеровской области.

Фото из архива О. Харченко

О том, как Сергей готовил себя к будущей службе, «КП-Томск» рассказал руководитель беловского центра «Разведчик», десантник-«афганец» Сергей Савченков.

«Когда мы делали марш-броски, Сережа себя максимально загружал – бегал в берцах, бронежилет для утяжеления надевал. Всегда создавал себе условия, максимально приближенные, на его взгляд, к боевым. И еще очень запомнилось, что он романтизировал армию, по-детски даже идеализировал службу», - поделился руководитель центра «Разведчик».

Реальная, не романтизированная, армия не разочаровала Сергея. Наоборот, он окончательно решил, что это его призвание. На срочную службу парень отправился в 2012 году. Отличное, восстановленное с помощью операции, зрение позволило Сергею попасть в отдельную роту снайперов мотострелковой части в Бикине. Свою винтовку разведчик ласково называл в честь возлюбленной – Даша.

Фото из архива О. Харченко / оцифровано О. Быковым

«Есть такая традиция у снайперов – давать своему оружию имя. А Сережа был тайно влюблен в одноклассницу, который не решался признаться в чувствах. Ее именем он и назвал свою винтовку. Уже после демобилизации сын случайно встретил Дарью в электричке, когда ехал ко мне в гости в Белово из Томска. Тогда он поведал девушке про винтовку – рассказывал мне, что они оба посмеялись», - делится Ольга Андреевна.

Маме Сергей с юности говорил: «До моих 30 лет не приставай ко мне по поводу жены и детей. Определюсь с жизнью, местом службы, и тогда придет пора». Ольга Андреевна не задавала лишних вопросов. Мать и сын, в целом, были очень дружны. Женщина вспоминает, как на юбилей в 2015 году Сергей исполнил мечту ее юности.

«На День Рождения Сережа подарил мне прыжок с парашютом! Я с юности об этом мечтала. Мы вместе приехали на аэродром Танай, прыгали и я, и он. Еще одну мою мечту он исполнил – отучился в университете и принес диплом», - говорит мама бойца.

Фото из архива О. Харченко / оцифровано О. Быковым

Сразу после окончания ТПУ Сергей Харченко пошел служить в отряд Томского ОМОНа «Ратник». Он стал снайпером 1-го оперативного взвода. Много ездил в командировки, в том числе в Чечню. Мама привыкла, что сын присылает ей сообщения из разных уголков России.

«23 февраля 2022 года я отправила Сереже поздравление с Днем защитника Отечества, но была только одна галочка – о доставке. Шли дни, а галочка о прочтении так и не появлялась. Какого-то особого предчувствия у меня не было, но я все равно волновалась. Ставила свечи в церкви. Очень ждала весточки от сына», - вспоминает Ольга Андреевна.

В один из мартовских дней женщина подходила к своему дому и заметила необычное скопление людей. Стояла даже скорая помощь. Тогда Ольга Андреевна еще не знала, что врачи, психолог и несколько человек из Росгвардии ожидают именно ее, чтобы сообщить трагическую весть о сыне.

«В квартиру позвонили, я открыла. Зашли представители Томской Росгвардии. Так и так. Я задала единственный вопрос: «Ошибки не может быть?». Плакать при людях не могла. Тут же зашел друг Сергея и еще наша родственница – все было организовано, чтобы максимально меня поддержать. Сереже было 28 лет – в этом же возрасте умер и мой старший сын», - делится Ольга Андреевна.

Фото из архива О. Харченко

На второй день проведения специальной операции на Украине, 25 февраля, Сергей Харченко был смертельно ранен в голову. Он единственным не вернулся живым из тяжелого боя, с которым части подкрепления прорывались к высадившимся в Гостомели десантникам.

Фото из архива О. Харченко / пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области

Сергея Харченко похоронили 17 марта 2022 года. Согласно указу Президента РФ, боец был награжден орденом Мужества посмертно - за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Читайте также «Ее ночной прицел спас мне жизнь»: снайпер из Томска рассказал о подаренном землячкой прицеле