«Лохматые сети, бур и доски»: мобилизованный офицер рассказал, чем можно помочь томским бойцам

Перегон фуры в ЛНР с пиломатериалами и техникой обойдется в 250 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

Свой первый отпуск боец с позывным Геолог расписал чуть ли не по минутам. Томич уже неделю на Родине, однако пока даже не отдыхал – занимается здесь теми задачами, решение которых облегчит будни военных на передовой. Собирается успеть найти спонсора для переправки в ЛНР досок для строительства блиндажей. А еще в плотном списке ближайших планов у парня – свадьба. Подробностями он поделился с изданием «Комсомольская правда – Томск».

Томич отучился 2,5 года на военной кафедре в ТГУ, получил специальность «Командир взвода связи радиостанций малой и средней мощности мотопехотных и танковых войск». Говорит, диплом ему вручали одновременно с повесткой в армию. Срочную службу парень проходил с 2003 по 2005 год в Новосибирске, был начальником смены телеграфного центра 14-й армии ВВС и ПВО. Затем работал геологом, строил свой бизнес. На Донбасс попал в октябре 2022 года по мобилизации, там выполняет обязанности замполита роты.

«Мой полк сейчас дислоцируется в новом месте, строит блиндажи. Те деляны, которые там выделяют - обычно это сухостой или деревья, росшие на болоте, горелые, чахлые, кривые, это еще называют «пьяный лес». Хороший часто находится далеко, да и местные люди тоже хотят его себе оставить», - обрисовал проблему Геолог.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Он уточнил, что иногда военным выделяют и так называемый хороший лес, но он - с осколками, поражен металлическими предметами. Когда пилишь такие деревья, на бензопилах ломаются цепи. Томич поставил себе цель – во что бы то ни стало помочь ребятам в этой проблеме.

«Надо сначала найти тех, кто готов помогать. Нужны доски и место для их сушки. На этой неделе мне обещают в ОНФ показать производство блиндажей. Пойму, какие есть возможности, сколько за время моего отпуска мы можем собрать. Я параллельно и фуру ищу, и доски, и меценатов. Перегон будет стоить 250 тысяч рублей плюс закупка леса и пиломатериала. Сбор ведется в Telegram-чате «Группа Медведь 70», - рассказывает Геолог.

Еще одна первостепенная проблема, по словам томича, это нехватка на передовой тепловизоров и дронов.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Там темные ночи, как в Сочи, и мы ничего не видим абсолютно. Поэтому нам нужны тепловизоры. Вот я в командировках также работаю командиром взвода управления, артиллерийская разведка. Чтобы в тех условиях разведку проводить, обычно нужны квадрокоптеры. Ну и по мелочи многое. Сейчас стали рабицу использовать на технике, блиндажах, чтобы отпружинивал небольшой снаряд», - говорит замполит.

Подразделение Геолога не раз получало на Донбассе самодельные маскировочные сети. Бойцу стало интересно посмотреть своими глазами, как их плетут, и он отправился к волонтерам в Зональное.

Фото предоставлено содружеством "Георгиевские пчелки"

«Волонтеров интересует, что нам требуется больше всего. Расспросили меня и показали свое ноу-хау. Они сделали пробную сеть такую лохматенькую. Чем-то листики напоминают эвкалипт, а особенно это похоже на кусты акации. Если что-то накрыть, то с высоты или издалека будет выглядеть, как будто это акация. Я когда увидел, сказал женщинам: «О, это вообще тема!», - делится Геолог.

Фото предоставлено содружеством "Георгиевские пчелки"

Продолжив тему маскировки, парень рассказал и о другой проблеме. Когда роют землю для строительства блиндажа, ее кидают рядом, образуются насыпи. Иногда это выдает позиции войск.

«Как бы ты ни маскировал сам блиндаж, все равно эти холмики – глина или песок - коричневого цвета. И понятно, что здесь блиндаж. Я вчера ходил в магазин, смотрел семена, интересовался, какое растение быстро всходит. Хотелось бы эти холмики засеять, полить, а дня через 3 чтобы уже зазеленело. У меня и товарищ этим вопросом занимается», - поделился боец.

Геолог также рассказал, что в месте дислокации очень удобно было бы иметь ручные буры. С ними яму глубиной полметра можно выкопать за 5-10 минут, и это будет гораздо легче, чем при использовании лопаты. Тем более, постоянно попадаются твердые суглинки.

Фото: Александр КОЦ

«Это все продается, но пока не применятся. Я лично сам себе варил бурилку. Без нее делать глубокую яму для установки столба нужно полчаса. А такие задачи выполняем частенько, когда маскируемся, сооружаем ограждения, блиндажи. Если неглубоко вкопать, столб будет шататься, ненадежно», - пояснил боец.

Перечислив основные потребности военных, Геолог отдельно рассказал о тех ребятах, у которых в Чебаркуле был командиром взвода пехоты. Сам томич обычно находится у границы с Россией, но зато его бывшие воспитанники – на передовой. Офицер с гордостью отметил, что они уже неоднократно выходили на сложные боевые задачи, минировали поля, проявляли мужество .

Фото: Александр КОЦ

«Многие уже получили медали за отличную службу. Знаю, что наши земляки взяли 5 языков. И вот в различных боевых вопросах, и по быту - я стараюсь облегчить ребятам задачи. Ищу спонсоров как раз для того, чтоб сделать жизнь там более комфортной и для солдат, и для офицеров», - сказал Геолог.

Томич добавил, что на решение поставленных самим себе важных задач у него уходит почти все свободное время. Однако главное он все же собирается успеть до окончания отпуска – сыграет свадьбу с любимой уже в начале июля.

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