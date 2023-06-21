«Идем на задание, будем без связи»: мать томского ВДВ-шника рассказала о службе сына на Донбассе

Волонтер ОНФ Анастасия и ее сын Сергей, участник спецоперации. Фото предоставлено героем публикации

Томичка Анастасия проводила сына на передовую: еще в феврале 2022 года Сергей хотел уйти добровольцем, но ему отказали, однако осенью удалось подписать контракт. В конце 90-х годов мужчина проходил срочную службу в ВДВ – в Кубинке, поэтому и сейчас попал в десантники. На днях он в очередной раз отправился на Донбасс - после побывки в родном городе. Изданию «Комсомольская правда – Томск» удалось пообщаться с матерью бойца.

«Когда-то Сережа мечтал поступить в Рязанское воздушно-десантное училище, готовился 4 года, не прошел из-за плоскостопия, для него это был транс. Узнав о начале спецоперации, сын сразу же решил, что уйдет контрактником. Попал в штурмовое подразделение. Там уже успел получить контузию, но теперь все нормально. Сейчас он под Кременной», - рассказывает Анастасия.

Внуково; томичка Анастасия провожает сына на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

Мать бойца говорит, что еще недавно сын регулярно звонил ей с передовой. Однако неделю назад, во время долгого ночного разговора, сообщил, что в ближайшее время связь пропадет – возможно, на длительный период.

«Когда ребята уходили на боевое задание, он сказал, это будет сложная операция. Предупредил: «Мама, имей в виду, теперь долго не будет телефона, звонить нельзя, в военкомат не ходи». Прошла уже неделя, как жду весточки», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Женщина также рассказала, что во время недавнего отпуска сына до слез поразила искренняя доброта земляков, надаривших ему подарков. Анастасия занимается волонтерством, поэтому привела Сергея в «Народный фронт», чтобы показать штаб организации. Оттуда руководитель местного регисполкома ОНФ отвез бойца в один из магазинов – его учредители тоже поддерживают военных на регулярной основе.

«Когда я узнал, что у нашей активистки Анастасии - жены офицера, бывшего военного медика, есть сын, который приехал в отпуск, я сразу повез его к друзьям ОНФ. Мужчина скромно сказал, что нужен только рюкзак, но руководители торговой точки дали ему и костюм, и то, и другое. Боец наотрез отказывался, пока я с ним уже по-военному не стал говорить», - рассказывает Сергей Шаляпин.

Удивленный Сергей отреагировал словами: «Я никогда не думал, что есть такое добро, есть такие люди, как это все здорово». На обратном пути стеснительный боец еле сдерживал слезы благодарности.

С Сергеем Шаляпиным. Фото: томское отделение "Народного фронта"

«Мы едем – он чуть не плачет, я чуть не плачу, она чуть не плачет. Вдруг Сергей выскакивает, покупает цветы, привозит их всем девчонкам-волонтерам «Народного фронта». У него слезы на глазах были. От нас он уходил в потрясении, потому что не ожидал, что может быть такая бескорыстная помощь», - вспоминает Сергей.

Анастасия говорит, что, когда хотела поблагодарить активистов бутылкой коньяка, они отказались. Ответили: «Не надо нам спиртного, вот Вы блинчики хорошие печете, принесите их».

Фото: томское отделение "Народного фронта"

Мать Сергея добавила, что сын ей признался: помощь земляков приносит на передовой двойную пользу. Во-первых, та экипировка, которую передают волонтеры, во многих случаях спасает ребятам жизни. Во-вторых, искреннее человеческое отношение, из-за которого способен прослезиться даже военный, сильно поддерживает боевой дух, столь необходимый на пути к общей победе.

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