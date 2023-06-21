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Общество21 июня 2023 8:45

«Идем на задание, будем без связи»: мать томского ВДВ-шника рассказала о службе сына на Донбассе

Мать томского бойца рассказала, что ждет весточки от сына уже неделю
Анна Ковалёва
Волонтер ОНФ Анастасия и ее сын Сергей, участник спецоперации. Фото предоставлено героем публикации

Волонтер ОНФ Анастасия и ее сын Сергей, участник спецоперации. Фото предоставлено героем публикации

Томичка Анастасия проводила сына на передовую: еще в феврале 2022 года Сергей хотел уйти добровольцем, но ему отказали, однако осенью удалось подписать контракт. В конце 90-х годов мужчина проходил срочную службу в ВДВ – в Кубинке, поэтому и сейчас попал в десантники. На днях он в очередной раз отправился на Донбасс - после побывки в родном городе. Изданию «Комсомольская правда – Томск» удалось пообщаться с матерью бойца.

«Когда-то Сережа мечтал поступить в Рязанское воздушно-десантное училище, готовился 4 года, не прошел из-за плоскостопия, для него это был транс. Узнав о начале спецоперации, сын сразу же решил, что уйдет контрактником. Попал в штурмовое подразделение. Там уже успел получить контузию, но теперь все нормально. Сейчас он под Кременной», - рассказывает Анастасия.

Внуково; томичка Анастасия провожает сына на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

Внуково; томичка Анастасия провожает сына на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

Мать бойца говорит, что еще недавно сын регулярно звонил ей с передовой. Однако неделю назад, во время долгого ночного разговора, сообщил, что в ближайшее время связь пропадет – возможно, на длительный период.

«Когда ребята уходили на боевое задание, он сказал, это будет сложная операция. Предупредил: «Мама, имей в виду, теперь долго не будет телефона, звонить нельзя, в военкомат не ходи». Прошла уже неделя, как жду весточки», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Женщина также рассказала, что во время недавнего отпуска сына до слез поразила искренняя доброта земляков, надаривших ему подарков. Анастасия занимается волонтерством, поэтому привела Сергея в «Народный фронт», чтобы показать штаб организации. Оттуда руководитель местного регисполкома ОНФ отвез бойца в один из магазинов – его учредители тоже поддерживают военных на регулярной основе.

«Когда я узнал, что у нашей активистки Анастасии - жены офицера, бывшего военного медика, есть сын, который приехал в отпуск, я сразу повез его к друзьям ОНФ. Мужчина скромно сказал, что нужен только рюкзак, но руководители торговой точки дали ему и костюм, и то, и другое. Боец наотрез отказывался, пока я с ним уже по-военному не стал говорить», - рассказывает Сергей Шаляпин.

Удивленный Сергей отреагировал словами: «Я никогда не думал, что есть такое добро, есть такие люди, как это все здорово». На обратном пути стеснительный боец еле сдерживал слезы благодарности.

С Сергеем Шаляпиным. Фото: томское отделение "Народного фронта"

С Сергеем Шаляпиным. Фото: томское отделение "Народного фронта"

«Мы едем – он чуть не плачет, я чуть не плачу, она чуть не плачет. Вдруг Сергей выскакивает, покупает цветы, привозит их всем девчонкам-волонтерам «Народного фронта». У него слезы на глазах были. От нас он уходил в потрясении, потому что не ожидал, что может быть такая бескорыстная помощь», - вспоминает Сергей.

Анастасия говорит, что, когда хотела поблагодарить активистов бутылкой коньяка, они отказались. Ответили: «Не надо нам спиртного, вот Вы блинчики хорошие печете, принесите их».

Фото: томское отделение "Народного фронта"

Фото: томское отделение "Народного фронта"

Мать Сергея добавила, что сын ей признался: помощь земляков приносит на передовой двойную пользу. Во-первых, та экипировка, которую передают волонтеры, во многих случаях спасает ребятам жизни. Во-вторых, искреннее человеческое отношение, из-за которого способен прослезиться даже военный, сильно поддерживает боевой дух, столь необходимый на пути к общей победе.

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