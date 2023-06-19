«За отлов щенка дают 7 рублей»: единая служба отлова перезаключила контракт с мэрией на ужесточенных условиях

Фото: аккаунт "Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске"

Этой весной в среде томских зоозащитников бушевали страсти: возмущаясь планами властей сменить Единую службу отлова бездомных животных, волонтеры устроили пикет. Поддерживали «Верного друга» - организацию, которая 8 лет занималась гуманным отловом в городе. Мэрия расторгла с ней контракт и собиралась передать дело северским ловцам. Как приюту удалось продолжить работу – выяснила журналистка «КП-Томск».

Напомним, в конце 2022 года были скорректированы требования к организации отлова животных. Некоторые нововведения томичи сочли абсурдными. Например, то, что видеофиксацией власти не считали съемку перевозки животного в машине; требовали отлавливать собак лишь по адресу вызова, хотя они могут мигрировать на километры. Разногласия между заказчиком и исполнителем привели к тому, что первый не оплатил часть выполненных работ, а после и вовсе расторг контракт. Однако на днях аукцион, в котором также участвовала северская «СОПБЖ», выиграл-таки «Верный друг». Местной службе удалось, наконец, найти компромисс с мэрией.

«Мы подписали новый контракт на оказание услуг и возобновили работу. Но по ряду позиций условия теперь еще жестче, чем прежде. Например, у нас в 2 раза упала стоимость стерилизации, зато утилизация повысилась в 4 раза. Цены, конечно, абсолютно не обоснованные, ведь стоимость препаратов выросла», - начала рассказывать начальник единой службы отлова и приюта «Верный друг» Алена Можейко.

Фото: аккаунт "Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске"

Женщина сразу уточнила по телефону, что в данный момент находится на выезде под адресу ул. Нефтяная, 7, где разыскивает стаю бродячих псов.

«Здесь вышли вчера 7-9 особей, ищем - откуда. Они как испарились. Это к вопросу о миграции, ведь мы по-прежнему должны работать конкретно в том месте, которое заявлено. Сейчас посмотрим, как власти будут принимать работу. Первая заявочка была на Дзержинское, а там вместо Фабричной, 4 ту же собаку поймали на улице Дружбы. Даже жителей просили придержать пса, это другой конец села», - делится Алена.

Можейко пояснила, что теперь, во избежание недоразумений, после каждого подобного случая служба пишет объяснительную. Составляет акты выездов и даже опрашивает свидетелей, чтобы доказать, что поймано именно заявленное животное.

«Вот мы им письмо об этом послали официальное, а там уже видно будет, что ответят. Так что у нас сейчас больше бумажной работы. Пытаемся приспособиться ко всему», - говорит начальник передержки.

Продолжая рассказ об ужесточении условий контракта, Алена приводит примеры и других новшеств. Так, теперь разведены понятия «отлов щенка» и «отлов взрослой особи».

«Это вообще что-то смехоподобное: получается, поймать взрослую особь у нас стоит в районе 1 400 рублей, а щенка всего 7 рублей! И содержание: 100 с лишним рублей взрослой собаки, щенка до 4-месячного возраста - 10 или 13 рублей. Непонятно, как эти цены определяли», - недоумевает специалист по отлову.

Фото: аккаунт "Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске"

Алена добавила, что по-прежнему остаются обязательства выезжать, как она выразилась, на «нелепые» заявки. Например, когда в том же селе Дзержинское собака укусила мальчика, при звонке выяснилось, что ребенок залез на чужую территорию.

«Как объяснил его отец, собака далеко не безнадзорная. А нам это идет как покусы, мы должны реагировать в течение 3 часов, где бы ни находились. Так что условия контракта очень-очень жесткие», - говорит Можейко.

Эти и другие спорные нюансы эксперты Единой службы отлова сейчас будут прорабатывать, что называется, в тестовом режиме. По их словам, они посмотрят, насколько реально действовать на условиях той «мировой», которую им предложила мэрия.

Фото: аккаунт "Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске"

«Теперь у нас работает в штате юрист. И, кстати, нам так и не оплатили часть давно выполненных работ, подали повторно документы. Несмотря на все трудности, мы заявились на аукцион лишь потому, что иначе меня не поймут ни зоозащитники, так нас поддержавшие, ни, тем более, собаки – это точно. Вот и пошли на столь жесткие условия. И чтобы не растерять наработанное годами. Спасибо тем, кто забрал животных домой и на передержки, ведь перспективы были нерадужными. Но и сейчас не расслабляемся», - добавила Алена Можейко.

Каждый, кто хочет приютить хвостатого друга, может сделать запрос в официальном аккаунте Единой службы отлова.

Фото: аккаунт "Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске"

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что волонтеры спасли от мучительной смерти искалеченного пса, которого заживо ели опарыши.

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