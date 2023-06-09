Томские ветеринары спасли жизнь лосенку из Кемеровской области

Лосенок будет под присмотром специалистов до года. Фото: Нина Крылова

Из соседней Кемеровской области в Томск был доставлен 3-недельный лосенок. Животное вышло к людям в Яйском районе Кузбасса и позже был доставлен в наш регион. О судьбе лосенка журналисту "КП-Томск" рассказала специалист центра реабилитации диких животных Нина Крылова.

"Малыш вышел к людям в сельское поселение. Матери рядом не наблюдали и после этого охотнадзор по Кемеровской области изъяли лосенка. Позже специалисты связались со мной и привезли его к нам в Томск", - рассказывает Нина.

В Томскую область лосенок прибыл без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Единственное, что мучало лосенка - это диарея и небольшая худоба. Пищеварение животного привели в норму в первый же день. С худобой также удалось расправиться. Сейчас лосенок хорошо питается и чувствует себя хорошо.

Фото: Нина Крылова

"Сейчас откармливаемся. У него зверский аппетит, нам едва хватает смеси для него", - добавляет специалист.

Выхаживать маленького лосенка нужно будет до года, чтобы он окреп и самостоятельно смог вновь уйти в лес. Как отмечает Нина Крылова, выпускать животное будут на территории Томской области за селом Межениновка.

"Как только только лосихи в природе начинают отгонять от себя молодняк, так и мы выпустим нашего красавца. Уже сейчас ежедневно мы гуляем с ним по лесу, чтобы он привыкал к дикой среде и знакомился с местностью. Выпустим его на территории Межениновки, территория как раз граничит с Томской и Кемеровской областью, поэтому у него будет выбор, вернуться на родину или остаться в нашей области", - добавляет Нина Крылова.

Сейчас для малыша строят загон из которого позже он самостоятельно сможет выходить и возвращаться, когда захочет. Пока что лосенок на содержании и ждет своего "совершеннолетия", чтобы стать самостоятельным.