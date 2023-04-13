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Общество13 апреля 2023 3:00

«К осени стай собак станет больше»: новые правила мешают службе отлова отрабатывать заявки

Новые правила усложнили работу по отлову собак в Томске
Анна Ковалёва
Единя служба занимается гуманным отловом уже 8 лет. Фото предоставлено героем публикации

Единя служба занимается гуманным отловом уже 8 лет. Фото предоставлено героем публикации

Вот уже 8 лет в Томске работает единая служба по регулированию численности безнадзорных собак. Она занимается гуманным отловом животных, их стерилизацией и содержанием до 1 месяца в пункте передержки. После биркования каждую собаку выпускают на волю там, где ее отловили. Журналист «КП-Томск» пообщался с руководителем этой компании Аленой Можейко и выяснил, что с 2022 года работа по отлову в разы усложнилась.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Согласно требованиям ФЗ №498, мы ведем видеофиксацию своей работы для подтверждения гуманности – животное не пострадало от действий ловцов, сидит в машине здоровое. Но процитирую начальника нашего Департамента ветеринарии Валерия Табакаева: «Видеозапись отловленного животного в транспортировочной клетке не является видеозаписью процесса отлова». Опираясь на это разъяснение, Департамент дорожной деятельности нас уведомил: «Услуги, оказанные ненадлежащим образом, не будут подлежать оплате в рамках муниципального контракта. Кроме того, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации Томска рассмотрит возможность применения неустоек», - рассказывает Алена Николаевна.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

По словам женщины, многие из проблем появились из-за законодательных изменений. Теперь заявки должны отработаться в течение недели после поступления, при просрочке – штраф. При этом область миграции собаки – до 7 километров, а отлавливать ее разрешается только по указанному адресу.

«За одну особь можно получить штраф, превышающий выплату по контракту, это еще если оплатят! Удивительно, но заявку аннулируют по истечении 1 недели, и работать далее по ней мы не имеем права. То есть, бригада выезжает, собак не обнаруживает, через месяц они объявились, но заявка уже не действительна. Ждем новую, а животные опять мигрируют», - поясняет Можейко.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Абсурдной Алена называет и следующую нестыковку: собака может оказаться не того окраса, который указан заявителем, хотя он сам подтверждает, что это именно то животное. Или не соответствовать заявленному возрасту, который был определен просто на глаз. Ловить в таком случае тоже запрещено, и заявку считают неотработанной.

Доставать животных ловцам приходится из самых разных мест. Фото предоставлено героем публикации

Доставать животных ловцам приходится из самых разных мест. Фото предоставлено героем публикации

«Отдельно расскажу про новшество от Департамента ветеринарии Томской области, с чем мы обязаны работать. Это система «Учет и регистрация животных без владельцев». Если бы ее применяли для домашних питомцев, она была бы уместней. Но борются только с бездомными, а откуда они появляются – и слышать не хотят. Где законы по содержанию домашних собак? Где наказание владельцев за нежелательное потомство, которое в итоге оказывается на улице? Когда мы работали в Юрге, там штрафовали хозяев собак на самовыгуле. А в Томске на нас вешают и хозяйских собак», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Алена подчеркивает, что в течение 8 лет ее компания работала с населением, подключала зоозащитников. Таким образом старались сокращать число бродячих собак путем стерилизации беременных и щенных сук.

«Наш телефон был в открытом доступе, на него нам шли заявки, которые передавались в администрацию. На ее сайте тоже был опубликован наш номер. А теперь мы не имеем права принимать от горожан заявки. В большинстве случаев они идут к нам от Департамента дорожной деятельности на уже биркованных собак. При повторном отлове их надо оставлять в приюте, что приведет к его заполнению и невозможности работать дальше. Направляя нам необоснованные заявки, Департамент отклоняет заявки на ранее не отлавливавшихся животных, беременных и щенных сук - тех, кого и нужно ловить для сокращения численности. А мы без заявки ими заниматься не имеем права. И не можем ловить больше, чем указано – не примут к регистрации», - уточнила Алена.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Она подчеркнула, что из-за сложившейся ситуации количество бездомных животных увеличивается, и уже осенью в Томске появятся новые стаи собак.

По словам Алены Николаевны, в 2022 году единая служба отловила 1299 бродячих животных, но региональный Департамент дорожной деятельности работы не принял и не оплатил. Он также в одностороннем порядке расторг контракт за прошедший год и подал в Федеральную антимонопольную службу заявление о признании ИП Можейко А.Н. недобросовестным поставщиком. Решением от 17.02.2023 УФАС отказал, доводы Департамента признали необоснованными. Теперь по отчетам за 2022 год Алена готовит документы в суд.

«В 2023 году история повторяется. Проверки отчетной документации затягивают, выставляют все новые замечания. Выполненные работы не оплачивают. Складывается ощущение, что нас как будто бы вынуждают остановить отлов и выпустить около 400 собак из приюта на улицы из-за отсутствия средств на содержание животных и на выплату зарплат сотрудникам», - сказала томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Разбор ситуации, сложившейся в городе с отловом, «КП-Томск» продолжит после получения ответа на запрос редакции в региональный Департамент ветеринарии.

В конце разговора Алена Николаевна добавила, что цель ее сегодняшнего рассказа – не осудить кого-либо. Женщине важно донести томичам, что с таким подходом чиновников к отлову в Томске бродячих собак станет еще больше.

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