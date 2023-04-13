«К осени стай собак станет больше»: новые правила мешают службе отлова отрабатывать заявки

Единя служба занимается гуманным отловом уже 8 лет. Фото предоставлено героем публикации

Вот уже 8 лет в Томске работает единая служба по регулированию численности безнадзорных собак. Она занимается гуманным отловом животных, их стерилизацией и содержанием до 1 месяца в пункте передержки. После биркования каждую собаку выпускают на волю там, где ее отловили. Журналист «КП-Томск» пообщался с руководителем этой компании Аленой Можейко и выяснил, что с 2022 года работа по отлову в разы усложнилась.

Фото предоставлено героем публикации

«Согласно требованиям ФЗ №498, мы ведем видеофиксацию своей работы для подтверждения гуманности – животное не пострадало от действий ловцов, сидит в машине здоровое. Но процитирую начальника нашего Департамента ветеринарии Валерия Табакаева: «Видеозапись отловленного животного в транспортировочной клетке не является видеозаписью процесса отлова». Опираясь на это разъяснение, Департамент дорожной деятельности нас уведомил: «Услуги, оказанные ненадлежащим образом, не будут подлежать оплате в рамках муниципального контракта. Кроме того, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации Томска рассмотрит возможность применения неустоек», - рассказывает Алена Николаевна.

Фото предоставлено героем публикации

По словам женщины, многие из проблем появились из-за законодательных изменений. Теперь заявки должны отработаться в течение недели после поступления, при просрочке – штраф. При этом область миграции собаки – до 7 километров, а отлавливать ее разрешается только по указанному адресу.

«За одну особь можно получить штраф, превышающий выплату по контракту, это еще если оплатят! Удивительно, но заявку аннулируют по истечении 1 недели, и работать далее по ней мы не имеем права. То есть, бригада выезжает, собак не обнаруживает, через месяц они объявились, но заявка уже не действительна. Ждем новую, а животные опять мигрируют», - поясняет Можейко.

Фото предоставлено героем публикации

Абсурдной Алена называет и следующую нестыковку: собака может оказаться не того окраса, который указан заявителем, хотя он сам подтверждает, что это именно то животное. Или не соответствовать заявленному возрасту, который был определен просто на глаз. Ловить в таком случае тоже запрещено, и заявку считают неотработанной.

Доставать животных ловцам приходится из самых разных мест. Фото предоставлено героем публикации

«Отдельно расскажу про новшество от Департамента ветеринарии Томской области, с чем мы обязаны работать. Это система «Учет и регистрация животных без владельцев». Если бы ее применяли для домашних питомцев, она была бы уместней. Но борются только с бездомными, а откуда они появляются – и слышать не хотят. Где законы по содержанию домашних собак? Где наказание владельцев за нежелательное потомство, которое в итоге оказывается на улице? Когда мы работали в Юрге, там штрафовали хозяев собак на самовыгуле. А в Томске на нас вешают и хозяйских собак», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Алена подчеркивает, что в течение 8 лет ее компания работала с населением, подключала зоозащитников. Таким образом старались сокращать число бродячих собак путем стерилизации беременных и щенных сук.

«Наш телефон был в открытом доступе, на него нам шли заявки, которые передавались в администрацию. На ее сайте тоже был опубликован наш номер. А теперь мы не имеем права принимать от горожан заявки. В большинстве случаев они идут к нам от Департамента дорожной деятельности на уже биркованных собак. При повторном отлове их надо оставлять в приюте, что приведет к его заполнению и невозможности работать дальше. Направляя нам необоснованные заявки, Департамент отклоняет заявки на ранее не отлавливавшихся животных, беременных и щенных сук - тех, кого и нужно ловить для сокращения численности. А мы без заявки ими заниматься не имеем права. И не можем ловить больше, чем указано – не примут к регистрации», - уточнила Алена.

Фото предоставлено героем публикации

Она подчеркнула, что из-за сложившейся ситуации количество бездомных животных увеличивается, и уже осенью в Томске появятся новые стаи собак.

По словам Алены Николаевны, в 2022 году единая служба отловила 1299 бродячих животных, но региональный Департамент дорожной деятельности работы не принял и не оплатил. Он также в одностороннем порядке расторг контракт за прошедший год и подал в Федеральную антимонопольную службу заявление о признании ИП Можейко А.Н. недобросовестным поставщиком. Решением от 17.02.2023 УФАС отказал, доводы Департамента признали необоснованными. Теперь по отчетам за 2022 год Алена готовит документы в суд.

«В 2023 году история повторяется. Проверки отчетной документации затягивают, выставляют все новые замечания. Выполненные работы не оплачивают. Складывается ощущение, что нас как будто бы вынуждают остановить отлов и выпустить около 400 собак из приюта на улицы из-за отсутствия средств на содержание животных и на выплату зарплат сотрудникам», - сказала томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Разбор ситуации, сложившейся в городе с отловом, «КП-Томск» продолжит после получения ответа на запрос редакции в региональный Департамент ветеринарии.

В конце разговора Алена Николаевна добавила, что цель ее сегодняшнего рассказа – не осудить кого-либо. Женщине важно донести томичам, что с таким подходом чиновников к отлову в Томске бродячих собак станет еще больше.

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