«Опарыши ели пса заживо»: томские зоозащитники спасли бездомную собаку от мучительной смерти

Старый метис овчарки умирал от ран и жары. Фото предоставлено героем публикации

Смотришь на фото и поражаешься: в огромной открытой ране на шее пса – бесчисленное количество опарышей. Эти личинки питаются несвежим мясом при условии, что процесс ферментации уже прошел. Не понимаешь, как в такой ситуации собака остается живой и даже спокойной. А потом включаешь видео и вовсе не веришь глазам: опарыши непрерывно кишат, поедая бедное животное. В таком состоянии Рыжего обнаружила томичка на улице Мюниха. Что сейчас с собакой – выяснял журналист «КП-Томск».

Был ли когда-нибудь этот пес домашним – никто не знает. Сколько ему лет – тоже. Без сомнений, собака пожилая. Очень терпеливая и умная. Метис овчарки. Пес обитал в одном из дворов Октябрьского района. Жители многоэтажек подкармливали животное. Говорят, раньше у него даже была будка. Когда старичок начал волочить лапу, не нашлось никого, кто бы организовал лечение. Пропадал на неделю – тоже никто не искал.

«Когда 6 июня наш волонтер Елена забирала Рыжего с улицы, он был еле живой. Лежал без сил весь в глубоких ранах, похожих на резаные. И страдал от невыносимой жары. Местные жители сказали, что лапа у него не сломана, это последствия укусов собак. Но кто знает? Может, и под машину попадал», - рассказывает зоозащитница Ольга Кулик.

Фото предоставлено героем публикации

Когда Рыжего нашли, практически все ресурсы для ухода за бездомными животными не передержке Ольги были уже исчерпанными. Не хватало ни места, ни финансов, ни помощников. Было решено больше не брать подопечных. Однако пройти мимо умирающего пса волонтеры все же не смогли.

«Срочно бросили клич в соцсетях: «Будем спасать вместе?» и открыли сбор для помощи бедолаге. Повезли в клинику, но в стационаре Рыжему отказали из-за большого количества клещей и опарышей. Вечером никого из ветеринаров вызвать на дом не удалось, пришлось обрабатывать самим. Елена выстригала, занималась обширными ранами. И м ного укусов было», - вспоминает Кулик.

Каждый день волонтеры выполняют все рекомендации врача, повторяют обработку шеи, головы и уха, дают псу лекарства. Даже когда очень больно, Рыжий терпит и не проявляет ни капли агрессии.

Фото предоставлено героем публикации

«Опарыши чистят раны от гноя, но они могут дальше углубляться и разрушать здоровую ткань, поэтому обязательно травим и вымываем. Постепенно идет очищение. Те раны, которые неглубокие, уже начали затягиваться. Есть еще отделяемое. Но Рыжий уже так набрался сил, что хочет на волю. Поэтому пришлось прицепить парня», - рассказала Ольга.

Спустя еще несколько дней зоозащитники убедились в том, что динамика точно положительная. Дотрагиваться до лап пес почти не дает, но, в целом, чувствует себя относительно неплохо. Особенно радует, что он не отказывается от пищи.

Томичи следят за судьбой Рыжего и пишут комментарии в социальных сетях. «Оля, Вы молодец, что взяли старичка. Ведь такой жары он бы не вынес. Его опариши бы заели», - написала Татьяна в аккаунте Ольги Кулик.

Теперь острой необходимости устраивать Рыжего в стационар уже нет. Волонтеры считают, что хвостатого парня удалось спасти. Но это лишь промежуточный результат, ведь совершенно неясно, что будет дальше. Оставлять на передержке Рыжего не могу – банально нет места и средства.

Фото предоставлено героем публикации

«Он долечивается, но идти ему совсем некуда. Отправлять обратно на улицу, на погибель? Если у кого есть местечко, мы можем купить будку или даже построить вольер для Рыжего. Выручите старика, и вам обязательно зачтётся свыше, за вашу доброту!», - призывает Ольга Кулик томичей.

Она добавила, что дальнейшая судьба спасенного старого пса – в руках каждого, кто читает новости о благородном и добрейшем метисе. Узнать, как помочь животному, можно на странице благотворительного фонда «Сердце добрейшей породы».

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что местные ветеринары спасли жизнь лосенку из Кемеровской области