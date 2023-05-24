«Жизнь разделилась на до и после»: сыновья погибшего медика под Томском попросили сурового наказания для виновника страшного ДТП

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 24 мая, в зале Томского районного суда вынесли приговор виновному в смертельном ДТП с врачами. Обвиняемому назначили 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

На заседании присутствовали сыновья одного из погибших врачей. Евгений и Вячеслав Бочковы. Их отец, Юрий Бочков, был заведующий отделением анестезиологии-реанимации областного перинатального центра работал с беременными женщинами, которые были с высокой группой риска.

В черных костюмах сыновья Юрия Бочкова. Фото: Анна Ковалёва

"Ожидаю максимального наказания, которое государственное обвинение запросило. Насколько я понимаю, за нарушение административного надзора штраф у него предусмотрен, за угон, 264-я статья, это 15 лет. Итого где-то 19 лет. Предварительно так ожидаю. Но не исключаю, что ему могут снизить полгода-год, получится в районе 18-ти лет, на усмотрение суда", - сказал журналисту "КП-Томск" старший сын Евгений.

В начале заседания, родственнику также дали высказаться. Евгений начал свою речь с того, что данное ДТП разделило жизнь их семьи на до и после.

Помимо Бочковых, в зале суда также присутствовал сын погибшей медсестры. Он также присоединился к словам братьев.

После оглашения приговора, обвиняемому дали слово. Колеватов сказал, что ему понятно решение суда.

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