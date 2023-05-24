В Томске обвиняемого в смертельном ДТП с медиками посадят на 17 лет и 6 месяцев

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 24 мая, в Томском районном суде озвучили приговор виновному в ДТП, где 14 декабря 2022 года погибли четверо врачей. Обвиняемого осудили на 17 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщил корреспондент "КП-Томск" из зала суда.

Напомним, что мужчину обвиняют в угоне КАМАЗа и нарушении ряда пунктов ПДД, повлекших смерть двух и более лиц. В декабре того года ему определили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до решения суда.

В зале суда при оглашении приговора присутствовали родственники погибших и владелец угнанного КАМАЗа.