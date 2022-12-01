В Томске за 10 месяцев выявили почти 800 человек с положительным ВИЧ-статусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Облздрав по Томской области сообщает о снижении численности заболеваний ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2021 годом, за 10 месяцев 2022 года в регионе зафиксировали почти 800 человек с положительным тестом.

«За последние восемь лет число впервые выявленных случаев заболеваемости ВИЧ уменьшилось почти в два раза: с 1 733 в 2014 году до 948 в 2021 году. За 10 месяцев этого года впервые выявлено 779 человек с положительным ВИЧ-статусом», - говорится в сообщении.

Однако Область здоровья отмечает, что численность заболеваний сокращается, однако численность тестов на инфекцию растет. В 2022 году за 10 месяцев тест на ВИЧ сделало почти 250 тысяч жителей - 248 198, что составляет 25,9 % населения региона. Отмечается, что это на 10 тысяч больше по сравнению с результатами за 10 месяцев 2021 года и на 35 тысяч больше, чем за 2020 год.

Также сообщается, что ВИЧ-инфекция чаще всего передается половым путем - 74,3 %. Основные пациенты с таким диагнозом относятся к возрастной категории в возрасте от 30 лет до 49 лет. Соотношение мужчин к женщинам составляет 55,1 % к 44,9 %.

Пройти тест на наличие ВИЧ возможно каждому жителю Томской области в поликлинике по месту жительства либо в Томском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями - ул. Смирнова, 5а в будни с 08.30 до 15.00.

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