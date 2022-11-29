Жителей Томска ждет повышение платы за ЖКХ с 1 декабря 2022 года

Повышение не будет превышать 9% Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жители Томской области будут платить больше за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, хотя изначально этого стоило ожидать лишь 1 июля 2023 года. Правительство решило досрочно назначить повышение.

Министерство экономического развития Российской Федерации сообщает, что стоимость по новому тарифу не будет превышать 9% от нынешней суммы. Коснется повышение горячей, холодной воды, электроэнергии, тепла, газа и вывоза ТКО.

Процент, на который будет увеличена плата за ЖКХ, устанавливает администрация Томской области. Однако максимально разрешенный шаг - 9%. Также уточняется, что такое преждевременное повышение сдвигает сроки следующей индексации. Так, теперь стоит ее ждать лишь 1 июля 2024 года.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 рубль в месяц», — говорится в сообщении министерства.

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