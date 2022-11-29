Жители Томской области могут получить субсидию на ЖКУ при одном простом условии

Томичи могут получить субсидию на ЖКУ при одном простом условии. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 декабря 2022 года томичи начнут платить за услуги ЖКХ больше в связи с ежегодным повышением тарифов, которое перенесли на полгода раньше — с лета 2023 года. В пределах 9% вырастет плата за горячую и холодную воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора.

Хотя расходы томичей на коммунальные услуги увеличатся, зарплаты вырастут не у всех, и у части семей откроется доступ к механизму субсидирования оплаты услуг ЖКХ. Издание «КП-Томск» разобралось, в каких случаях предоставляются такие субсидии и кто может их получить.

Кто может получить субсидию на услуги ЖКХ?

По информации Департамента соцзащиты населения Томской области, правом на субсидию наделены пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений. По соображениям здравого смысла, данные категории граждан составляют подавляющее большинство жителей области.

Второе условие получения субсидии сложнее и зависит от двух факторов: затраты семьи на услуги ЖКХ и среднедушевой доход. Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, субсидии предоставляются гражданам, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. На федеральном уровне такой максимум установлен на уровне 22% от совокупного дохода семьи.

Другими словами, если семья тратит на ЖКУ больше 22% своего совокупного дохода, часть затрат государство покрывает субсидиями, чтобы они не превышали этого порога.

В Томской области действует региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан со скользящей шкалой. Например, при среднедушевом доходе семьи до 0,6 регионального прожиточного минимума (на 1 июня 2022 года — 14 817 рублей) субсидия должна покрывать расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг целиком. Также есть отдельная шкала для льготных категорий граждан: неработающих пенсионеров по старости и/или инвалидности и семей, имеющих детей-инвалидов. Полный список — в таблице ниже.

Источник: Постановление Администрации Томской области № 40а от 29.03.2006 в ред. постановления Администрации Томской области от 21.10.2008 № 227а

Какие документы нужны для получения субсидии?

Получить субсидию на оплату услуг ЖКУ можно в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Помимо заявления о предоставлении субсидии, необходимы следующие документы:

- Подтверждение оснований владения и пользования жилым помещением: свидетельство о праве собственности, договор найма или иной документ;

- Документы, подтверждающие родство лиц, проживающих совместно с заявителем (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и др.);

- Документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина РФ, Республики Беларусь или Киргизской Республики, либо заграничный паспорт; для детей до 14 лет — оригинал и копию свидетельства о рождении;

- Справки о доходах заявителя и членов его семьи (о размере заработной платы, стипендии, пособии по безработице и др.) за 6 месяцев, предшествующих шести месяцам до месяца обращения, заверенные печатью организации, подписью руководителя и главного бухгалтера;

- Документы с информацией о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения;

- При наличии оснований на льготы и меры социальной поддержки — подтверждающие такой статус документы, такие как удостоверение «Ветеран труда» или «Ветеран ВОВ» (копия и оригинал);

- Для неработающих пенсионеров старше 70 лет — трудовая книжка (копия и оригинал);

- Реквизиты банковского счета получателя для получения выплаты через банк;

- При оформлении через представителя — документ, подтверждающий полномочия.

Субсидия на оплату услуг ЖКХ назначается сроком на 6 месяцев. Срок рассмотрения заявок по закону не должен превышать 10 дней с даты обращения.

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