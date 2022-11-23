Стали известны подробности пожара на Предвокзальной, из которого спасли детей

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В Томске 22 ноября произошло возгорание частично шлакоблочного, частично брусового жилого дома. Ранее сообщалось, что из пожара спасателям удалось спасти двоих детей и взрослого человека. Издание "МК в Томске", ссылаясь на региональную пресс-службу ГУ МЧС, рассказали подробности возгорания.

"Пожарные расчеты прибыли к месту пожара уже через 5 минут, их встречал хозяин горящей квартиры, он очень переживал, что в доме осталась его семья: жена и двое детей, которые из-за сильного задымления не смогли самостоятельно покинуть место происшествия", - рассказал старший пожарный пожарно-спасательной части №2 Антон Клинк.

Уточняется, что трое человек были спасены через окно. По данным МЧС, комната, где произошел пожар, для проживания непригодна.

Журналисты также направили запрос в мэрию города с просьбой рассказать о возможной помощи семье и о состоянии детей.

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