"Жизнь реально разделилась на до и после": молодому врачу из Томска требуется срочное лечение в Испании

Фото: предоставлено героем публикации.

Савве Запекину 26 лет. Он окончил СибГМУ и мечтал лечить людей, но сейчас ему самому нужна помощь. В 2017 году молодой человек почувствовал боль в правом плече, а после обследования ему сообщили окончательный диагноз – лимфома Ходжкина. Савва предоставил свою историю журналистам "КП-Томск".

Фото: предоставлено героем публикации.

"Скажу банальную фразу, но жизнь реально поделилась на до и после. Жизнь до болезни — понятная и размеренная. В жизни после ничего предсказать было нельзя", - сказал Савва.

Годы Запекин провел в больницах Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска. Быстрого прогресса в лечении не было, но и учебу он не забрасывал. Не дождавшись полной ремиссии, будущий доктор продолжил свое обучение.

"Год лечения на таргетных препаратах параллельно с учебой, а потом снова академический отпуск. Лечение-учеба, учеба-лечение, курсы химиотерапии и пары, на которых меня порой тошнило из-за побочек химии. Я отпрашивался на пару минут получить противорвотное, чтобы хотя бы досидеть на занятии", - поделился Савва.

Фото: предоставлено героем публикации.

После лучевой терапии наступила первая стойкая ремиссия, которая продлилась полтора года. В этот период медики советовали Запекину сделать аллогеную трансплантацию от донора, но в российских и зарубежных регистрах таковых не нашлось.

"Несмотря на годы бесконечных курсов лечения, химиотерапии и ряда рецидивов, я продолжал жить, учиться, писал научные статьи, научился программировать. А самое главное, в 2022 году я наконец-то получил диплом о высшем медицинском образовании, и теперь я доктор. Это пока моя главная победа", - сообщил молодой врач.

Ауто ТГСК оказалась неэффективной, и лимфома продолжает прогрессировать. Эффективное и современное лечение возможно с помощью Car-t терапии. В России данный метод лечения не используется, но с готовностью принять Савву откликнулись в Госпитале Санта Крей Сант Пау, в Барселоне, Испания, с бюджетом в 45 000 евро.

"Средства будут направлены на сопутствующую терапию, проживание, анализы. Сама терапия бесплатна, к счастью, иначе даже сложно представить, сколько это могло бы стоить", - пояснил Запекин.

Фото: предоставлено героем публикации.

Сбор на лечение Саввы Запекина проводит Благотворительный фонд имени Алеши Кузнецова "Мы рядом". Сумма сбора: 3 000 000 млн рублей.

Деньги можно перевести несколькими способами:

Отправить на карту: 4276 1609 7587 3556 (на имя директора БФ "Мы рядом" Кузнецовой Ирине Александровне)

Отправить смс на номер 3434: "Ближе 100", где 100 – любая сумма пожертвования.