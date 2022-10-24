Воскресный ураган в Томске повалил 11 деревьев и повредил 4 светофора. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в прошедшее воскресенье, 23 октября, было объявлено штормовое предупреждение: в городе шел мокрый снег, дул сильный ветер — до 22 м/с. вечером и ночью сообщали об усилении урагана до 27 м/с.

Как сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, во время урагана максимальная зафиксированная скорость ветра составила 25 метров в секунду. В ближайшие дни томичам ураганного ветра ждать не стоит

"На ближайшие дни мы не видим такого, хотя 27-го, в четверг, будет выходить циклон. Ветер может быть до 18 м/с, осадки, конечно, могут быть умеренные, и температурный фон будет понижаться", — сказала специалист.

Мэрия города со ссылкой на оперативно-дежурную службу сообщила, что в результате шторма нет пострадавших, повреждены два автомобиля. Всего ветром повалило 11 деревьев, повредило 4 светофора и один остановочный комплекс, произошло 3 обрыва проводов на ЛЭП и 7 аварийных отключений электричества.

Уточняется, что электричество пропало в поселках Апрель, Светлый, Томск-Северный, Аникино, микрорайоне Радонежский и на улице Усть-Керепеть. К утру следующего дня электроснабжение было полностью восстановлено, три из четырех поврежденных светофоров вновь введены в эксплуатацию.

Уборкой упавших деревьев заняты районные администрации. На Богашевском тракте дерево перегородило две полосы движения. На Грузинской, 28 дерево придавило "Ладу". Всего в результате падений деревьев повреждены два автомобиля.

Деревья также падали на улице Басандайской, Большой Подгорной, Бирюкова, Усова, поселке Тимирязевском, микрорайонах Радужный и Радонежский и других местах города.