Вода уничтожает здание: в Томске рушится кукольный театр «2+КУ»

Фото: Алёна Голева

В Томске созданный Владимиром Захаровым кукольный театр «2+КУ» в 2023 году попросил жителей о помощи. «Сундучку со сказками» требуется минимум 3,5 миллиона рублей на ремонт здания. Расположение на склоне стало не только необычной деталью места, но и его проблемой – фундамент постепенно разрушается из-за влажности от подземных вод и аварий на теплотрассе. Журналист «КП-Томск» поговорил с Ириной Наумовой, директором кукольного театра и выяснил, как будет проходить ремонт здания.

Фото: Алёна Голева

«Стена висит практически в воздухе»

Вода от прорывов и грунтовые воды постепенно заполняют подвал «2+КУ». Строение впитывает влажность, разбухает и начинает крошиться. В зимний период намокшие стены застывают, и складывается впечатление, что одна из сторон дома-театра висит в воздухе.

Фото: Алёна Голева

«Мы наблюдаем за состоянием здания, достаточно залезть в подвал и посмотреть. Наружная сторона, которая прилегает к дороге, очень сильно деформирована, и рушится основание. Когда грунт замерзает, то фактически стена висит в воздухе. Это не страшно в плане безопасности до тех пор, пока не начнут разрушаться другие стороны», - рассказала Ирина.

Когда подвал осмотрели специалисты, то озвучили лишь приблизительную сумму – 3,5 миллиона рублей. На данный момент нет сметы проекта с точными подсчетами, вероятно, конечная стоимость ремонта выйдет дороже.

Фото: Алёна Голева

«Необходимо полностью переделать фундамент»

Сумма на ремонт гораздо выше возможностей одних театралов, однако с помощью ремонта сундук сможет продолжить радовать томичей. Ирина Наумова рассказывает, что ремонт театра состоит из комплекса мер и двух этапов. Первый – создание водоотведения, второй – укрепление фундамента.

Фото: Алёна Голева

«Необходимо полностью переделать фундамент, так как он сделан из достаточно хрупкого материала – сибита. У нас была попытка правильно его изолировать, утеплить, но это материал, который не выдерживает сырости. Второй пункт в решении проблемы – сделать водоотведение. Необходимо, чтобы вода, поступающая сверху, просто обтекала театр», - поделилась с «КП-Томск» директор театра.

В случае если не удастся собрать нужную сумму, работники театра продолжат «борьбу» своими силами. В данный момент прямой угрозы обрушения нет, но со временем от влажности пойдет плесень, вероятно, отсыреет древесина. Ирина заранее озвучивает план на такой случай: «Будем обходиться полумерами – ставить подпорки, временные укрепления, изолируем возникающие дыры. Будем вести борьбу с плесенью и другими последствиями обрушения. Не факт, что здание рухнет в этом году, однако работу нужно вести заранее, чтобы этого не допустить».

«Во время ремонта театр работать не будет»

На столе оной из комнат стоит небольшой сундучок, похожий на здание, уменьшенное в сотню раз. Деревянная проекция театра – копилка, в которую томичи кладут посильную материальную помощь. Кроме того, на сайте «2+КУ» объявлен сбор средств для предстоящего ремонта.

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Ирина рассказывает, если получится набрать необходимую сумму, то театр не будет работать на период ремонта. Предположительно, укрепление фундамента и проведение водоотведения может занять 3-4 месяца.

«На время будут прекращены спектакли, иначе укрепление не сделать. Чтобы проводить ремонт, нужно полностью разбирать пол. Лучше немного потерпеть и сделать надежно, чем столкнуться с большей проблемой», – прокомментировала Ирина Наумова.

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Спикер «КП-Томск» отметила, что в данный момент театр ищет организацию, которая проведет ремонт. «2-КУ» заинтересован в проведении качественной и основательно продуманной работы. Как рассказывает Ирина, ждать помощи приходится только от неравнодушных горожан – здание театра является частной территорией, поэтому все ремонтные работы на тех, кто ей владеет.

Директор сообщила, что театр кукол писал обращения в администрацию и сообщал о своих проблемах, однако ответа не поступило. Относительно нынешнего ремонта театралы решили не уведомлять властей Томска.

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Напомним, Владимир Захаров создал уникальный кукольный театр «2+КУ» в 1991 году. Автоматизированные куклы в ярких нарядах, которые к тому же умеют разговаривать, быстро стали достопримечательностью Томска. В первый день февраля 2019 года город узнал трагическую весть – кукольный маэстро и режиссер погиб в пожаре. Владимир Захаров до последнего дня был предан театру и своим куклам.

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Фото: Алёна Голева

Фото: Алёна Голева

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