Томичи познакомились с куклой на запястье

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-01T08:46:34+03:00

Всего посетили представления более 2100 зрителей и множество гостей. Фото из открытых источников.

С 20 по 29 сентября В Томске прошел Международный фестиваль кукол на запястье.

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Фестиваль проходил в Театре живых кукол Владимира Захарова «2+Ку». Этот фестиваль посвящен памяти мастеру Владимиру Захарову, трагически погибшему 1 февраля этого года. В нем приняли участие спектакли из Польши, Новой Зеландии, Португалии, Литвы, Германии, Украины и России.

Владимир Захаров – основатель театра «2+Ку», именно он создал новый вид театральной куклы – куклу на запястье.

По словам организаторов, в этом году, 30 сентября, Владимиру исполнилось бы 65 лет. Было принято решение исполнить его давнюю мечту - организовать фестиваль кукол на запястье, на который в Томск из разных точек мира были бы приглашены друзья, ученики и коллеги Владимира, которые работают с куклой на запястье.

Так, за десять дней было сыграно 30 спектаклей при полных аншлагах. 15 театров-участников I Международного фестиваля кукол на запястье – это и коллективы, и артисты с собственными проектами.

Театр «2+Ку» представил вниманию зрителей постановки Владимира Захарова «Про Ёжика» и «Соло для Медвежонка» в исполнении Ольги Сигаль и Анны Хомутинниковой. Также был сыгран спектакль «Чемодан для моря и других полезных вещей» Ольги Гореловой (режиссёр Роман Бокланов). Интерактив со зрителями провели Ксения Синегубова и кукла Гномик.

Среди участников фестиваля были такие коллективы, как Театр «Мабу» из Нижнего Новгорода, творческая мастерская «VIT» из Хабаровска, авторский театр «Grafica» из Санкт-Петербурга. Зарубежные участники – это литовский «Настольный театр», португальский кукольник Мануэль Диас, частный театр «Белый Волшебник» из Украины и другие.

Всего посетили представления более 2100 зрителей и множество гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU