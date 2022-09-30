Родственники мобилизованных жителей Томска не могут получить повестку за них

Повестка считается врученной только при выполнении военкоматом некоторых условий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томские юристы по военному праву Леонид Ульянов и Мария Сливкина объяснили "КП-Томск", в каких случаях повестка по частичной мобилизации считается врученной гражданину.

За некоторых студентов Томска, прописанные в других городах, повестки по месту жительства получили их родственники. ТПУ ранее сообщил, что всего в университете повестки пришли 30 студентам, в том числе из Хакасии и Республики Алтай.

"Повестку могут вручить только военкомы или лица, их замещающие и наделенные специальным правом в период мобилизации. Перед вручением повестки лицо, которое ее вручает, обязано подтвердить личность призывника (посмотреть его паспорт), после чего вручить лично под подпись", — подчеркнули специалисты.

По словам экспертов, приходить в военкомат, если повестка вручена ненадлежащим образом, необязательно, но стоит связаться с ним и сообщить о своем местонахождении. Напомним, согласно Положению о воинском учете, граждане обязаны встать на воинский учет по месту жительства и в двухнедельный срок предоставлять в военкомат данные о переезде, изменении образования, месте учебы, должности и семейного положения.

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