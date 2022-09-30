Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 10:16

Родственники мобилизованных жителей Томска не могут получить повестку за них

Повестка считается врученной только при выполнении военкоматом некоторых условий
Кирилл Гостев
Повестка считается врученной только при выполнении военкоматом некоторых условий

Повестка считается врученной только при выполнении военкоматом некоторых условий

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томские юристы по военному праву Леонид Ульянов и Мария Сливкина объяснили "КП-Томск", в каких случаях повестка по частичной мобилизации считается врученной гражданину.

За некоторых студентов Томска, прописанные в других городах, повестки по месту жительства получили их родственники. ТПУ ранее сообщил, что всего в университете повестки пришли 30 студентам, в том числе из Хакасии и Республики Алтай.

"Повестку могут вручить только военкомы или лица, их замещающие и наделенные специальным правом в период мобилизации. Перед вручением повестки лицо, которое ее вручает, обязано подтвердить личность призывника (посмотреть его паспорт), после чего вручить лично под подпись", — подчеркнули специалисты.

По словам экспертов, приходить в военкомат, если повестка вручена ненадлежащим образом, необязательно, но стоит связаться с ним и сообщить о своем местонахождении. Напомним, согласно Положению о воинском учете, граждане обязаны встать на воинский учет по месту жительства и в двухнедельный срок предоставлять в военкомат данные о переезде, изменении образования, месте учебы, должности и семейного положения.

Читайте также: На горячей линии по частичной мобилизации рассказали, какие вопросы задают томичи