Мобилизованные индивидуальные предприниматели Томска должны будут закрыть свое дело

Разъяснения дали томские юристы по военному праву Леонид Ульянов и Мария Сливкина Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мобилизованный житель Томска должен будет прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя после поступления на службу. Об этом сообщили "КП-Томск" томские юристы по военному праву Леонид Ульянов и Мария Сливкина.

"Согласно федеральному закону о статусе военнослужащих, военнослужащие не могут иметь иной доход, кроме того, который он получает на службе", - говорят юристы.

Эксперты поясняют, если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, то при поступлении на службу, он обязан прекратить деятельность в качестве ИП.

По вопросу об обществе с ограниченной ответственностью специалисты поясняют, что в таком случае по возможности необходимо сменить директора. Учредителям следует передать свои полномочия, потому что данные доходы человек также не имеет права получать.