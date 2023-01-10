"Дорога смерти": общественник назвал причины страшных ДТП на трассе Томск-Новосибирск

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце 2022 года прогремело несколько новостей о страшных ДТП, где погибли люди. Как минимум две смертельные аварии произошли в конце года на трассе, которая соединяет Томск и Новосибирск. Журналист "КП-Томск" пообщался с представителями Общероссийского народного фронта и обсудил, почему чаще всего смертельные ДТП происходят именно на этих участках дороги.

Напомним, что 28 декабря было известно о лобовом столкновении двух автомобилей, где погиб один мужчина и несколько человек были травмированы. Тогда сообщалось, что авария произошла возле села Калтай.

Фото: ПСС по Томской области

Еще одно страшное ДТП на этой же трасе произошло 23 декабря. Автомобиль Nissan Wingroad столкнулся с фурой Mercedes-Benz. В легковом автомобиле погибли трое человек, водитель грузовика - выжил.

Многие томичи в конце 2022 года были шокированы таким большим количеством смертельных ДТП. Некоторые даже стали называть дорогу "трассой смерти".

"Ужасно, так много ДТП унесло жизни людей на этой трассе смерти", - писали горожане в пабликах.

Как рассказывает член регионального штаба Народного фронта в Томской области Роман Клясюк, большая часть дороги Томск – Юрга является участком федеральной трассы М-53 «Сибирь». Она ремонтируется и содержится за счет Росавтодора. В то же время проблема ремонта дорожной сети в Томской области заключается как раз в том, что на территории нашего региона есть только один небольшой участок федеральной трассы М-53, который обслуживается за счет федерального бюджета. В результате большая нагрузка на ремонт и содержание дорог в регионе ложится на областной и муниципальный бюджеты, и это приводит к хроническому недофинансированию дорожной сети.

Фото: Олег Укладов

"Власти региона уже много лет добиваются перевода нескольких других дорог в федеральную собственность, в частности, участка дороги из Томска до Новосибирска через Кожевниково, а также дорогу Томск-Асино с поворотом на Мариинск Кемеровской области. Однако пока никак не удается этого сделать", - рассказал представитель ОНФ.

Что касается состояния трассы Томск – Новосибирск, то необходимо, конечно, анализировать каждый случай ДТП на конкретном участке, причины возникновения дорожных аварий, отметил координатор ОНФ Владимир Погудин.

Фото: ПСС по Томской области

"Нужно анализировать, почему случаются аварии – из-за аварийных участков, ненормативного состояния дорожного полотна, наличия дорожной разметки, либо по причине несоблюдения автомобилистами правил дорожного движения. Как правило, именно на трассах, где скорость движения заметно выше, чем в городах и в населенных пунктах, происходят, самые крупные аварии, нередко с тяжелыми последствиями. И здесь зачастую причиной ДТП является обгон попутных автомобилей, выезд на встречную полосу движения и лобовые столкновения со встречными машинами", - добавил координатор.

Как предполагает представитель ОНФ, возможно, для снижения количества ДТП с тяжкими последствиями в результате выезда на встречку и лобовых столкновений авто необходимо на федеральных трассах делать отбойники, барьерные ограждения, разделительные полосы.

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