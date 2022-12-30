Пять жителей Томска погибли на трассе в Кемеровской области

Фото: "Я из Томска"

В Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» случилось смертельное ДТП. Пять жителей Томска погибли после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 на 198 километре автодороги Р-255 «Сибирь». На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля «Киа Соренто», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком «Шазман» и обгоняемым «Хино Рейнжер». В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры автомобиля «Киа».

Ранее в УМВД по Кемеровской области подтвердили, что погибшие были томичами.

На месте смертельной аварии работали оперативные службы, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу.