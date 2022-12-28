На трассе Томск-Калтай произошло смертельное ДТП

Фото: ПСС по Томской области

В Томске на трассе возле села Калтай произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, в аварии погиб один человек и двоих забрала реанимация.

"Жесткое лобовое ДТП рядом с Калтаем. Один погибший, двоих забрала реанимация", - пишут свидетели в паблике "Регион-70".

Фото: ПСС по Томской области

Сотрудники томской ПСС уже сообщили, что в 12:50 на пульт оперативного дежурного ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов о том, что между поселком Калтай и Алаево столкнулись два автомобиля.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели осмотрели место ДТП, оказали первую помощь водителю Гезели так же транспортировали его до машины скорой помощи.