«Опасность взрыва»: свидетель смертельной аварии на трассе Томск-Юрга рассказал подробности трагедии

Фото: ПСС по Томской области

Сегодня, 23 декабря, рано утром на трассе Томск-Юрга произошло страшное ДТП. Автомобиль Nissan Wingroad столкнулся с фурой Mercedes-Benz. В легковом автомобиле погибли трое человек, водитель грузовика - выжил. Свидетель смертельной аварии рассказал журналисту "КП-Томск", что произошло на трассе и как они пытались помочь погибшим.

"Я сам не был прямым очевидцем столкновения. Когда я проезжал мимо, там уже все случилось. Но по словам мужчины, который видел момент столкновения, легковушку начало заносить на трассе и она влетела под фуру", - рассказал Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

Томич не проехал мимо ДТП и остановился на месте, чтобы помочь пострадавшим. По словам Сергея, на момент, когда он подъехал к месту происшествия, водитель Nissan Wingroad уже не подавал признаков жизни, но двое пассажиров еще могли говорить.

"Мы с другими очевидцами пытались достать их, но там без определенных спецсредств невозможно было. Они были зажаты. Также была утечка газа у легкового автомобиля, была опасность взрыва, но это миновало", - добавил Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля был в сознании. Мужчина находился в сильном шоке и понять его физическое состояние было тяжело. Также свидетели добавляют, что спасательная служба и сотрудники ГИБДД прибыли очень быстро.

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