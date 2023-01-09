В Томске порывы ветра достигнут 27 метров в секунду

Фото: Густаво Зырянов

В Томске с дня 8 января, воскресенья, на территории города действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха до -22 градусов, мокрый снег, снежные заносы и сильный ветер. Томские спасатели сообщают об усилении ветряных порывов.

"Томск. В ближайшие 2 часа усиление порывов ветра 25-27м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, об ухудшении погодных условий в Томске стало известно вчера. Томичей просят отказаться от использования личного транспорта, либо соблюдать скоростной режим, дистанцию и держать в автомобиле все необходимое на случай ЧП.

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