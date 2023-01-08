В Томск 8 января придет резкое похолодание и шквалистый ветер

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В телеграм-канале "Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС" появилось предупреждение о резкой перемене погодных условий на территории города с 8 января, воскресенья.

"Томск 08.01 и сутки 09.01 ожидается снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в городе будет резкое похолодание, сильная гололедица и снежные заносы. Томичам следует быть аккуратными на пешеходных дорожках и проезжей части.

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