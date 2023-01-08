В Томске с 8 января резко похолодает до -22 градусов

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В Томске с 8 января, воскресенья, в город вновь придут морозы. Температура воздуха опустится в течении дня до -22 градусов, будет гололедица, мокрый снег. Томский гидрометеоцентр предоставил прогноз.

"Во второй половине 08.01 и сутки 09.01 по области и городу ожидаются снег, мокрый снег, по югу мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега, местами усиление ветра 19-24 м/с. Резкое похолодание. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Томске в течении 8 января, воскресения, в городе температура будет понижена до -22 градусов. Ветер будет юго-западным, но сильным.

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