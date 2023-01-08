«Не заводить двигатель и ждать помощи»: МЧС рассказало томичам о способах спасения при заносах на дорогах

Фото: Густаво Зырянов

На территории Томска с 8 января 2023 года ожидается резкая смена температуры, шквалистый ветер и мокрый снег. Пресс-служба МЧС по Томской области предлагает водителям региона ознакомиться с правилами поведения на проезжей части в период заснеженности.

Не торопиться и остановить автомобиль

Снежные заносы могут спровоцировать плохую видимость, занос автомобиля и непреднамеренный выезд на полосу встречного движения. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется не торопиться, соблюдать дистанцию и не ехать "наощупь".

"При следовании на автомобиле не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, укрыть двигатель со стороны радиатора", - пишет МЧС.

Важным нюансом станет расположение автомобиля. По возможности водителю нужно остановить его двигателем в сторону от ветра. Следует также по возможности выходить из транспорта, проверять видимость и отгребать снежные кучи, чтобы спасательные службы могли обнаружить объект.

Если снегопад и заносы застали в пути группу автомобилей, то рекомендуется собраться в одном транспортном средстве и ждать помощи.

Не заводить двигатель

Несмотря на то, что вокруг снег и пониженная температура, МЧС рекомендует не заводить двигатель и не греться таким образом. Выхлопные газы не станут помощником.

Также рекомендуют при резкой необходимости отогреться - выходить на улицу обвязанным веревками и откапывать выхлопную трубу. Так газы будут выходить на улицу, а не под автомобиль.

Что должно быть в автомобиле

Важным нюансом спасения в период аномальных природных явлений - правильный запас в автомобиле. И это не только аптечка.

"Также держите в автомобиле канистру с горючим, аптечку, сухой паек, зарядное устройство для мобильного телефона, теплое одеяло и питьевую воду, спички, снежную лопату, веревку", - пишет МЧС.

Кроме того, дополнительно лучше положить фонарик, батарейки для него, повербанк. Если в пути случилась беда, то необходимо звонить по телефону 101 или 112.