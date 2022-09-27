"Позвонил сын и попросил 100 тысяч": на фоне частичной мобилизации в Томске начали орудовать мошенники

"КП-Томск" рассказывает о видах мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне объявленной частичной мобилизации жителей Томска стали часто обманывать мошенники. В регионе уже зафиксировано три вида аферистов.

Напомним, что 21 сентября, состоялась прямая линия с президентом Российской Федерации. В результате обсуждений было несколько заявлений, одно из которых стала информация о частичной мобилизации граждан страны.

"ЗВОНОК ОТ СЫНА ИЗ ВОЕНКОМАТА"

С первым видом мошенничества уже столкнулась жительница Томска Эльвира. Девушке поступил звонок от неизвестного номера.

"Я на работе была, когда мне позвонил неизвестный номер. Стараюсь брать все незнакомые телефоны, потому что работа такая, могут клиенты звонить", - рассказала томичка журналисту "КП-Томск"

Эльвира уточнила, что когда она взяла трубку, ей ответил неизвестный парень, по голосу мужчина был молодой и немного в панике. Неизвестный начал называть девушку мамой.

"Мама, ты главное не переживай, я в военкомате и мне дали повестку, но ее можно аннулировать", - пересказала начало разговора томичка.

Из-за того, что неизвестный наводил панику и говорил быстро, Эльвира не сразу поняла, кто ей звонит и что случилось. Позже мужчина сказал, что ему срочно нужны 100 тысяч рублей и тогда военкомат аннулирует его повестку.

"Вот после этих слов сразу стало ясно, что развод. Мне повезло с тем, что у меня только 2-летняя дочь и сыновей нет, но если позвонят какой-нибудь пожилой женщине с такими же предложениями, в панике она точно поверит и переведет деньги", - добавила томичка.

"БЕЛЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ И СПРАВКА О НЕПРИГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"

Аферисты предлагают россиянам получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе, потенциальных жертв мошенники ищут в соцсетях и тематических каналах в мессенджерах.

Служба безопасности "Сбербанк" сообщила, что аферисты обещают гражданам оформить за 48 часов регистрацию в военкомате с занесением в базу. Для этого аферисты якобы предлагают изготовить необходимые документы для пересечения и передать их в любую точку России курьером или заказным письмом. От клиента требуется фото, ксерокопии паспорта и 27 тысяч рублей. При этом, гражданину нужно внести обязательную предоплату. После того, как к мошенникам попадают деньги, они перестают выходить на связь, а его клиент не только теряет средства, но и компрометирует свои персональные данные.

"ВАС МОЖНО УБРАТЬ ИЗ СПИСКА МОБИЛИЗИРОВАННЫХ ЗА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ"

Еще об одном виде мошенничества предупреждает служба безопасности "Сбербанк". Он заключается в том, что мужчине на телефон приходит сообщение от неизвестного номера, который никак не представляется. В сообщении сказано, что гражданин оказался в списках первичной мобилизации и за некую сумму его можно оттуда убрать.

"Завтра к вам придет повестка на госуслугах. У меня есть доступ к базе призывников, в частности к вашему личному делу и я могу убрать ваше имя из списка первичной мобилизации. Цена решения ваших проблем составит 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении мошенника.

Аферисты также сообщают, что если гражданин обратится в тот момент, когда уже получит повестку, то цена повысится до 500 тысяч рублей.

Ранее томский юрист рассказала, что согласно действующему законодательству, повестку могут вручить только лично военнообязанному гражданину. Направить почтой или передать через родственников повестку нельзя. При этом важно, что вручить повестку могут только работники комиссариата и руководители организаций по месту работы.

Издание "КП-Томск" просит быть томчей бдительными не попадаться на уловки мошенников.

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