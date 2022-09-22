Томский юрист Сапожникова рассказала о переезде граждан после объявления о частичной мобилизации

В Томске юрист Марина Сапожникова рассказала о переезде граждан после объявления о частичной мобилизации. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске юрист Марина Сапожникова рассказала о переезде граждан после объявления о частичной мобилизации. В разговоре с изданием "АиФ-Томск" специалист также рассказала о том, как правильно вручаются повестки.

Эксперт рассказала, что согласно действующему законодательству, повестку могут вручить только лично военнообязанному гражданину. Направить почтой или передать через родственников повестку нельзя. При этом важно, что вручить повестку могут только работники комиссариата и руководители организаций по месту работы.

«Повестка вручается, как правило, не позднее, чем за три дня до срока, указанного в повестке. Военнообязанный на отрывном корешке повестки должен подтвердить информацию о том, что он оповещен о явке в военный комиссариат на назначенное время. Для этого он, в частности, указывает свои Ф.И.О., дату оповещения и ставит подпись. Также отрывной корешок повестки должен содержать должность, инициал имени, фамилию и подпись лица, вручившего повестку», - уточнила юрист.

Марина Сапожникова отметила, что призывник считается уведомленным о том, что ему нужно явиться в военкомат, если повестка была вручена по закону. Уточняется, что других способов вручения повестки закон не предусматривает.

Специалист также рассказала, что если военнообязанный отказывается от получения повестки, либо иным способом уклоняется от службы, то такие действия классифицированы по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказывается уклонение штрафом от 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

«У военнообязанных граждан есть обязанность по воинскому учету. Обязанность включает в себя постановку и снятие с воинского учета в военном комиссариате, уведомление об изменении семейного положения, места пребывания, места жительства, образования, места работы, должности. За неисполнение указанной обязанности предусмотрена административная ответственность (ст.21.5 КоАП РФ). Верховный суд РФ дал разъяснения, согласно которым, стоит отграничивать административную ответственность от уголовной. Административная ответственность подразумевает простое неисполнение обязанности по воинскому учету, для привлечения к уголовной ответственности необходимо наличие умысла с целью избежать несения военной обязанности», - пояснила Марина.

В заключении юрист добавила, что если человек переехал в другой город и не сообщил об этом в военнообязанный комиссариат, то его могут привлечь к административной ответственности. При этом если человек знает, что его разыскивают для вручения повестки, и меняет место жительства не сообщая в комиссариат, то его могут привлечь к уголовной ответственности.