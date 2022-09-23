Томские айтишники получат отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Такую информацию опубликовал официальный telegram-канал "Минцифры России".

"Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

Аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

Операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

Зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Минцифры также объяснили, какие документы нужно подготовить для отсрочки тем сотрудникам, кто уже получил повестки.

Для сотрудника аккредитованной ИТ-компании:

Оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

Диплом о получении профессионального высшего образования;

Выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;

Справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Сотрудник оператора связи:

Оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

Диплом о получении профессионального высшего образования;

копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;

Справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник в организации задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Сотрудник СМИ:

Оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

Диплом о получении профессионального высшего образования;

Оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

Справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;

Копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

В случае того, если сотрудник ИТ-компании, оператора связи или СМИ получил повестку и отказ на отсрочку, ему понадобится получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора и отправить его в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru. После этого, Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны.