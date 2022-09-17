"Выборы, ДТП и другое": что произошло в Томске за неделю

Фото: Ксения Высотина
К концу подошла еще одна рабочая неделя. За это время в Томской области и в городе произошло много событий. "КП-Томск" по традиции рассказывает томичам о том, что больше всего запомнилось.
Понедельник, 12 сентября
На выборах нового губернатора Томской области Владимир Мазур набрал почти 85%.
В Томске задержали мужчину, который повредил несколько автомобилей на ул. Лебедева.
Жители нескольких томских микрорайонов пожаловались на нашествие клопов.
В селе Кривошеино на трассе скончался пешеход.
В Асиновском районе Томской области погиб 21-летний пассажир автомобиля.
Вторник, 13 сентября
Северским медикам выплатили более 8 миллионов рублей за отпуск.
В Томске главу Ленинского района Светлану Садковскую перевели на домашний арест.
В Северске продолжают гибнуть собаки от токсичного яда.
В Томске на улице Бирюкова водитель наехал на ребенка.
Стало известно, в каком году построят межвузовский кампус.
В Асино был задержан замначальника исправительной колонии №2.
Среда, 14 сентября
Более 9 тысяч жителей Томской области заболели ОРВИ.
Женщина напала на зятя и получила 4 года лишения свободы в Томской области.
Четверг, 15 сентября
15 сентября в квартиры Томска подключили отопление.
В Томске в ДТП на Северном мосту погибли два человека.
В Томске на Крылова обрушилась стена здания.
На остановке "Киевская" в Томске на девушку упало автобусное зеркало заднего вида.
В Томске на Комсомольском проспекте автомобиль врезался в трамвай.
Жительница Томска рассказала о травле в школе.
В Томске в колонии осужденный пропагандировал терроризм и получил за это 13 лет.
Пятница, 16 сентября
В Советском районе Томска задержали квартирного вора.
В Томске 27 человек тушили пожар на Учебной.
Мэрия Томска предупредила о вредных примесях воздуха в городе.
В Томской области в у главы Зоркальцевского сельского поселения произошел конфликт с жителем деревни Нелюбино.