"Выборы, ДТП и другое": что произошло в Томске за неделю

Фото: Ксения Высотина

К концу подошла еще одна рабочая неделя. За это время в Томской области и в городе произошло много событий. "КП-Томск" по традиции рассказывает томичам о том, что больше всего запомнилось.

Понедельник, 12 сентября

На выборах нового губернатора Томской области Владимир Мазур набрал почти 85%.

В Томске задержали мужчину, который повредил несколько автомобилей на ул. Лебедева.

Жители нескольких томских микрорайонов пожаловались на нашествие клопов.

В селе Кривошеино на трассе скончался пешеход.

В Асиновском районе Томской области погиб 21-летний пассажир автомобиля.

Вторник, 13 сентября

Северским медикам выплатили более 8 миллионов рублей за отпуск.

В Томске главу Ленинского района Светлану Садковскую перевели на домашний арест.

В Северске продолжают гибнуть собаки от токсичного яда.

В Томске на улице Бирюкова водитель наехал на ребенка.

Стало известно, в каком году построят межвузовский кампус.

В Асино был задержан замначальника исправительной колонии №2.

Среда, 14 сентября

Более 9 тысяч жителей Томской области заболели ОРВИ.

Женщина напала на зятя и получила 4 года лишения свободы в Томской области.

Четверг, 15 сентября

15 сентября в квартиры Томска подключили отопление.

В Томске в ДТП на Северном мосту погибли два человека.

В Томске на Крылова обрушилась стена здания.

На остановке "Киевская" в Томске на девушку упало автобусное зеркало заднего вида.

В Томске на Комсомольском проспекте автомобиль врезался в трамвай.

Жительница Томска рассказала о травле в школе.

В Томске в колонии осужденный пропагандировал терроризм и получил за это 13 лет.

Пятница, 16 сентября

В Советском районе Томска задержали квартирного вора.

В Томске 27 человек тушили пожар на Учебной.

Мэрия Томска предупредила о вредных примесях воздуха в городе.

В Томской области в у главы Зоркальцевского сельского поселения произошел конфликт с жителем деревни Нелюбино.