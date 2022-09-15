«Жвачки в волосах и мусор в рюкзаке»: томичка рассказала о травле в школе

Томичка рассказала свою историю журналисту "КП-Томск". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жительнице Томска Диана (имя изменено по просьбе героини) десять лет назад окончила школу и была неимоверно рада, потому что вместе с окончанием избавилась от постоянной травли одноклассников. Диана рассказала журналисту «КП-Томск» о том, как столкнулась в школе с буллингом.

«Изначально в школе не сложились отношения»

13-летняя Диана поменяла школу из-за переезда. Она переехала вместе с мамой из села в Томск. Когда томичка пришла первый раз в свою новую школу, у нее изначально не сложились отношения с одноклассниками.

«Они тогда уже все сплоченные были и общались по группкам, у девочек своя тусовка была, у мальчиков своя. Я ни в какую из них не вписалась», - сказала девушка.

Первое время Диана думала, что просто нужно привыкнуть к новому месту и попробовать самой завести знакомства, но у томички это плохо получалось.

«Это и моя вина тоже, потому что на тот момент я была очень закрытой и закомплексованной. Переходный возраст, лишний вес, да еще и из поселка приехала. Мне казалось, что я для них с другой планеты», - рассказала Диана.

«Началось все с оскорблений»

Продолжая учиться в новой школе, Диана так и не смогла с кем-то сдружиться, а наоборот обрела ненавистников. Из-за этого девочка полностью ушла в учебу, начала учится на «отлично». Но если ты отличник, то у тебя хотят списать.

«Первое время я думала о том, что смогу сдружиться с одноклассниками, если буду давать им списывать контрольные или домашние работы, но потом поняла, что это слишком низко. Сначала один раз отказала однокласснику, потом второй раз отказала другому, и после это все началось», - рассказывает томичка.

Все началось с оскорблений. Из-за отказов списать домашнюю работу, одноклассник Дианы упрекнул ее в лишнем весе. Позже оскорбления стали систематическими.

«Говорили, что я толстая и про прыщи, а также что я из поселка приехала. Это все повалилось как снежный ком. На самом деле, для меня это было ожидаемо, потому что они изначально не проявляли ко мне какого-то дружелюбия. Маме я не рассказывала, это было бессмысленно. Учителям тоже не говорила, боялась, что сделаю только хуже», - уточняет девушка.

«Вычесывала жвачку из волос после уроков»

Спустя какое-то время девочка стала находить в своем портфеле фантики, бутылки и опилки от карандашей. Одноклассники скидывали различный мусор в сумку Дианы и считали, что это смешно.

«Когда они начали скидывать в мой портфель мусор, я уже не сдержалась и подошла к учителю. Классный руководитель строго тогда с ними побеседовала и слава богу, это закончилось», - сказала Диана.

На некоторое время конфликт между девочкой и одноклассниками прекратился. Только иногда, пока не видел учитель, кто-то мог отпустить пару оскорблений в сторону Дианы.

«В новом учебном году, они как будто активизировались по новой. Я думала, что это все закончится с возрастом, они поумнеют и не будут меня травить, но я была неправа», - добавила томичка.

Один из одноклассников, сидя на уроке, решил «подшутить» над Дианой и прилепил ей несколько жвачек к волосам.

«Я даже не почувствовала в тот момент, как он их прилепил. Только после уроков, когда начала собирать вещи, заметила на волосах. Тогда они еще у меня длинные были», - сказала девушка.

После окончания уроков Диана пошла в туалет, где вычесывала несколько жвачек со своих волос. Тогда девочка в серьез задумалась, что ей стоит перевестись в другую школу, но останавливало только одно: она не была уверена, что в новом классе ей не попадутся такие же «ненавистники».

«Была самая счастливая на последнем звонке»

Спустя несколько лет буллинга, школьная пора все же закончилась. Диана сдала экзамены и была самая счастливая на последнем звонке.

«Словами не описать, как я была рада, что все это закончилось. Но кстати, к концу 10 и весь 11 класс одноклассники меня уже практически не трогали. Видимо, поумнели или к экзаменам готовились», - сказала томичка.

Сейчас Диане 28 лет. Свою школьную жизнь девушка вспоминает с комом в горле, но утверждает, что такое отношение одноклассников позволило ей понять кое-что важное.

«На самом деле, такое отношение дало мне понимание, что не нужно бояться сказать взрослым о том, что тебя буллят. Иногда вмешательство того же самого классного руководителя поможет приструнить обидчика. Также стоит отстаивать свои границы и не бояться просить помощи у более взрослых людей», - подытожила Диана.

Девушка также отметила, что пока она обучалась в университете, она смогла обзавестись подругами, и школьная история не повторилась.