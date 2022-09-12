На выборах нового губернатора Томской области Владимир Мазур набрал почти 85%

За Владимира Мазура проголосовало 198 829 человек. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В выборах нового губернатора Томской области большинство голосов забрал Владимир Мазур. У уже действующего главы региона после 100% обработки протоколов набралось 198 829 (84, 94%) голосов, сообщила избирательная комиссия области.

Ранее сообщалось, что на время 22.50 (11 сентября) Владимир Мазур уже был лидером в голосовании. За подсчет 29,9% протоколов, у главы региона уже было 64 014 голосов.

По данным с таблицы, которую опубликовал избирком, за Владимира Мазура отдали свой голос 198 829 жителей региона (84, 94%), за Галину Немцеву - 14 243 (6,08%), за Андрея Петрова - 12 438 (5,31%), за Виктора Гринева - 4 938 (2,11%). Отметим, что данный подсчет был уже с учетом дистанционного голосования (ДЭГ).

Напомним, что избирком предоставил данные к 18.00 11 сентября. За 10 сентября и вечер 11 сентября 195 618 жителей региона приняли участие в выборах нового губернатора. Явка на голосование составила 26,78%.