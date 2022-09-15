В Томске на Комсомольском проспекте автомобиль врезался в трамвай

Журналист "КП-Томск" побывал на месте происшествия. Фото: Ксения Высотина

В Томске 15 сентября на проспекте Комсомольском возле Фрунзенского рынка автомобиль врезался в трамвай. Из-за ДТП образовалась очередь из трамваев по маршруту № 1, 4 и 5. Журналист "КП-Томск" побывал на месте происшествия.

Фото: Ксения Высотина

Автомобиль марки "Мазда" столкнулся с трамваем №4. По словам очевидцев, иномарка пыталась быстро проехать в сторону Фрунзенского рынка. На данный момент на месте работает полиция.

Фото: Ксения Высотина

Из-за аварии на трамвайных путях образовалась очередь из вагонов. Путь в сторону проспекта Кирова был перекрыт.

Фото: Ксения Высотина

Так как проезд по рельсам заблокирован, пассажиров других трамваев высаживают на остановке "пр. Комсомольский" и просят пересесть на другой маршрут.

В пресс-службе УМВД по Томской области пообещали дать комментарий позже.