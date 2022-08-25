Специалисты томского Роспотребнадзора ожидают новую волну заболеваемости COVID-19 в сентябре

В Томской области через 2-3 недели ожидается пик заболеваемости COVID-19. Фото: Олег Укладов

В Томской области Роспотребнадзор ожидает новую волну заболеваемости COVID-19 в середине сентября. Большое количество заболевших "короной" связано с появлением нового подварианта омикрон-штамма, сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

"Мы видим, что — Москва, Санкт-Петербург — вышли на «плато». Сначала болеют центральные регионы, а через 2-3 недели заболеваемость приходит в другие области. Пик заболеваемости в нашем регионе ожидается в ближайшие 2-3 недели", - сказал эксперт.

Андрей Рудиков также отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с появлением нового подварианта омикрон-штамма, также его называют "ниндзя-вариант".

"В Томской области он впервые появился в начале июля и очень активно распространялся. Во многих случаях при исследовании заболевших мы находим именно этот вид подварианта. Мы с этим и связываем весь рост заболеваемости", - уточнил Рудиков.

По состоянию на 24 августа в регионе зафиксировано 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что вчера, 24 августа, стало известно, что в Томскую область возвращаются антиковидные меры. Теперь в регионе обязали опрашивать всех сотрудников и пациентов на входе в медучреждения о симптомах респираторной инфекции. Если у кого-то обнаружат симптомы ковида, им назначат ПЦР-тесты. Томичей с положительным результатом будут изолировать. Помимо этого, все пациенты и персонал медучреждений снова должны носить маски.