В Томскую область вернули антиковидные меры

К больным COVID-19 перестанут пускать посетителей, а самих пациентов не будут выпускать из стационара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томскую область возвращаются антиковидные меры. Такая информация следует из постановления главы областного Роспотребнадзора Ольги Пичугиной.

Специалист заявила, что проанализировав эпидемиологическую обстановку по COVID-19 на территории региона, следует вернуть антиковидные меры.

Теперь в области обязали опрашивать всех сотрудников и пациентов на входе в медучреждения о симптомах респираторной инфекции. Если у кого-то обнаружат симптомы ковида, им назначат ПЦР-тесты. Томичей с положительным результатом будут изолировать. Помимо этого, все пациенты и персонал медучреждений снова должны носить маски.

Из постановления также ясно, что к больным COVID-19 перестанут пускать посетителей, а самих пациентов не будут выпускать из стационара. В самих больницах будут минимизировать контакты между врачами из разных отделений и между больными.

Напомним, что по состоянию на 24 августа, в Томской области зарегистрировано 236 новых случаев заражения COVID-19.

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