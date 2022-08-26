В Томской области из-за COVID-19 скончались два человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 августа стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 885 человек.

Также сегодня выявлено еще 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 136 844 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 153 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 133 177 человек.

За последние сутки в стране выявлено 46 452 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 81 пациент скончались, 33 709 выздоровели.