2020-06-27T19:31:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 28 июня 2020 года: в новом «ковидарии» осталось 60 мест, стремительно растет число заболевших северчан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 28 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Госпиталь на базе Томской РБ заполнена на 70%.Госпиталь на базе Томской РБ заполнена на 70%.Фото: из открытых источников
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На утро 28 июня в Томской области подтверждено 2089 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 58 из них пополнили статистику вчера.

- У 40 человек из вновь заболевших томичей, то есть почти у 70%, инфекция протекает бессимптомно, у 18 ти имеются признаки ОРВИ, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. Пневмонии ни у кого не выявлено.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление сразу 37 человек. Таким образом, общее число жителей региона, победивших коронавирус, на сегодняшний день достигло 922 человек.

На утро 28 июня цифры такие... Фото: из открытых источников

На утро 28 июня цифры такие...Фото: из открытых источников

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 56,9% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 243 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь пошел в рост и вплотную приблизился к единице . Он составляет 0,98( 25 июня равнялся 0,91). Пока он не будет ниже 0,5 на протяжении нескольких дней в области не откроются заведения общепита, детские лагеря, фитнес-залы и т.д.

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В обсерваторах на карантине находятся 27 томичей, вернувшихся из-за границы и российских регионов.

Госпиталь занят на 70%

Госпиталь для долечивания пациентов с COVID-19, развернутый на базе Томской районной больницы заполнен на 70%. Из 200 коек свободны 60, - рассказал главный врач ТРБ Анатолий Музеник.

Напомним, дополнительный респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (без симптомов ОРВИ и пневмонии, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции), открылся 20 июня. Создание такого стационара было необходимо для того, чтобы разгрузить «ковидарии» в томской медсанчасти №2 и в клиниках Сибирского государственного медуниверситета.

- У нас готовы реанимационные койки, на которых сейчас никого нет, подготовлены палаты с кислородом, но только три человека находятся на кислородной поддержке с маской. Мы рассчитали для нашего госпиталя 130 штатных единиц, поэтому готовы для этой работы, – подчеркнул главврач Томской районной больницы.

Пандемия в «закрытом» городе

По состоянию на 25.06.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 94 подтвержденных случаея COVID-19. Девятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, ещё двое проходят лечение в ЛПУ Томска, сообщила перед началом выходных пресс-служба администрации закрытого города.

- Из числа ранее заболевших девятнадцать человек выздоровели. По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция. Под медицинским наблюдением находятся 215 человек, контактировавших с заболевшими, - уточняется в сообщении.

Напомним, 23 июня на территории ЗАТО Северск было подтверждено 75 случаев COVID-19. Таким образом, за двое суток прирост составил 18 человек.

Пандемия в Северске набирает обороты. Фото: из открытых источников

Пандемия в Северске набирает обороты.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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