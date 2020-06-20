2020-06-20T12:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

На базе Томской районной больницы развернут еще один госпиталь для больных COVID-19

Он рассчитан на 200 мест и сегодня принял первых пациентов
Алиса Селезнева
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В новом стационаре будут долечиваться "легкие" пациенты.В новом стационаре будут долечиваться "легкие" пациенты.Фото: из открытых источников
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- 20 июня начал принимать пациентов еще один респираторный госпиталь, развернутый на базе Томской районной больницы, -сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.

Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (состояние госпитализированного удовлетворительное, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции в организме). - В госпиталь будут приниматься на долечивание пациенты, проходившие ранее лечение в других стационарах, работающих с коронавирусной инфекцией. Это даст возможность разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ, увеличить места для «сортировочной» зоны медсанчасти № 2, - пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Новый госпиталь рассчитан на 200 мест. Койки оснащены точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ.

Как сообщил главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник, работать с пациентами госпиталя будут более 130 человек, в том числе более 90 медработников (врачей, среднего и младшего персонала).

-Весь персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты, сотрудники прошли подготовку по работе с инфицированными пациентами, - отметил главный врач.

По данным оперштаба, на 20 июня в Томской области коечный фонд составляет 1322 места, из которых свободно 62,7 % мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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