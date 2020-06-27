2020-06-27T15:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Северске стремительно растет

Всего за двое суток оно увеличилось почти на двадцать человек
Алиса Селезнева
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19 пациентов лечатся от коронавируса в больницах Северска.19 пациентов лечатся от коронавируса в больницах Северска.Фото: из открытых источников
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- По состоянию на 25.06.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 94 подтвержденных случаев COVID-19. Девятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ещё двое проходят лечение в ЛПУ города Томска, сообщила перед началом выходных пресс-служба администрации закрытого города.

- Из числа ранее заболевших девятнадцать человек выздоровели. По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция. Под медицинским наблюдением находятся 215 человек, контактировавших с заболевшими, - уточняется в сообщении.

Снят с медицинского наблюдения 1161 человек.

С начала пандемии лабораториями Северска, подведомственными ФМБА России, выполнено 4897 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Напомним, по состоянию на 23.06.2020 на территории ЗАТО Северск было подтверждено всего 75 случаев COVID-19. Таким образом, всего за двое суток прирост составил 18 человек.

Добавим, что из 20 муниципалитетов Томской области Северск является единственным, публикующим на официальных ресурсах регулярные сводки по коронавирусу на своей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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