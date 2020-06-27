2020-06-27T13:37:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В новом респираторном госпитале под Томском осталось 30% свободных мест

Первых пациентов стационар принял всего неделю назад
Алиса Селезнева
Поделиться:
Новому госпиталю срочно требуются медработники.Новому госпиталю срочно требуются медработники.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Госпиталь для долечивания пациентов с COVID-19, развернутый на базе Томской районной больницы заполнен на 70%. Из 200 коек свободны 60, об этом в интервью tvtomsk рассказал главный врач ТРБ Анатолий Музеник.

Напомним, дополнительный респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (без симптомов ОРВИ и пневмонии, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции), открылся 20 июня. Он рассчитан на 200 мест. Создание такого стационара было необходимо для того, чтобы разгрузить «ковидарии» в томской медсанчасти №2 и в клиниках Сибирского государственного медуниверситета.

По словам главврача, в настоящее время койкомест в новом госпитале осталось 60. Скорая медицинская помощь в Томской районной больнице приостановлена. Все силы брошены на долечивание COVID-пациентов. Однако в случае ухудшения состояния COVID-пациентов медики смогут оказать необходимую помощь.

- У нас готовы реанимационные койки, на которых сейчас никого нет, подготовлены палаты с кислородом, только три человека находятся на кислородной поддержке с маской. Мы рассчитали для нашего госпиталя 130 штатных единиц, поэтому мы готовы для этой работы, – подчеркнул главврач Томской районной больницы Анатолий Музеник.

Добавим, что 25 июня в официальной группе медучреждения в "Вконтакте" появилось объявление о срочном наборе врачей-терапевтов и медицинских сестер для работы с инфицированными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Северске стремительно растет
В новом респираторном госпитале под Томском осталось 30% свободных мест
67-летний водитель маршрутки в Томске сбил пенсионерку возле остановки
МЧС: в ближайшие сутки томичей ждут очень сильный ветер и ливни
Коронавирус в Томске: еще 58 жителей области заразились COVID-19
Профессор СибГМУ вошла в состав редколлегии авторитетного зарубежного журнала
По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставили на торги 11 старинных домов
Водитель сбил пешехода на парковке у «Ленты» в Томске и скрылся
Среди жителей Томской области больше всего алкоголиков в возрасте 40+
В Томской области подведены итоги Губернаторской литературной премии
Более 100 изобретений и полезных моделей запатентовали в Томском политехе за 2 года
В Томске мобилизованы городские службы для устранения последствий непогоды
Иномарка въехала в столб в Томске, водитель попал в больницу
В Томске эксперты проверили состояние пустующего памятника архитектуры
На севере Томской области авиапожарные потушили большой лесной пожар
В Томске главный проспект будет засажен липами и высокими кустарниками
Почти 700 километров теплосетей будет отремонтировано в Томске в 2020 году
Коронавирус в Томске: еще 63 жителя области заразились COVID-19
Томские предприниматели, торговавшие «жучками» для прослушки, пойдут под суд
Томские депутаты узаконили бесплатные обеды для младших школьников
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска