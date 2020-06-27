В новом респираторном госпитале под Томском осталось 30% свободных мест

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Госпиталь для долечивания пациентов с COVID-19, развернутый на базе Томской районной больницы заполнен на 70%. Из 200 коек свободны 60, об этом в интервью tvtomsk рассказал главный врач ТРБ Анатолий Музеник.

Напомним, дополнительный респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (без симптомов ОРВИ и пневмонии, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции), открылся 20 июня. Он рассчитан на 200 мест. Создание такого стационара было необходимо для того, чтобы разгрузить «ковидарии» в томской медсанчасти №2 и в клиниках Сибирского государственного медуниверситета.

По словам главврача, в настоящее время койкомест в новом госпитале осталось 60. Скорая медицинская помощь в Томской районной больнице приостановлена. Все силы брошены на долечивание COVID-пациентов. Однако в случае ухудшения состояния COVID-пациентов медики смогут оказать необходимую помощь.

- У нас готовы реанимационные койки, на которых сейчас никого нет, подготовлены палаты с кислородом, только три человека находятся на кислородной поддержке с маской. Мы рассчитали для нашего госпиталя 130 штатных единиц, поэтому мы готовы для этой работы, – подчеркнул главврач Томской районной больницы Анатолий Музеник.

Добавим, что 25 июня в официальной группе медучреждения в "Вконтакте" появилось объявление о срочном наборе врачей-терапевтов и медицинских сестер для работы с инфицированными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU