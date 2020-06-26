Коронавирус в Томске, последние новости на 26 июня 2020 года: число заболевших в регионе перешагнуло за 2 тыс., но пандемия стройкам не помеха

В пятницу, 26 июня, в Томской области зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии перевалило за две тысячи и составляет сейчас 2031.

- У 37-ми из вновь заболевших томичей, то есть более чем у половины, инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностирована пневмония, - уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление 23 человек. Общее число жителей региона, победивших коронавирус, возросло до 885 человек.

В обсерваторах на карантине находятся 27 томичей, вернувшихся из-за границы и российских регионов.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 56,6% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 239,7 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь пошел в рост и составляет на сегодня 0,91.( на 25 июня он равнялся 0,81).

Напомним, для снятия большинства ограничительных мер и возобновления работы всех ныне закрытых предприятий торговли и сферы услуг, он должен быть меньше 0,5 на протяжении нескольких дней.

Число заболевших растет, но и выздоравливающих тоже становится больше.Фото: из открытых источников

Из общежития – в «ковидарий»

Единичный случай COVID-19 выявлен в общежитии №7 Томского государственного университета.

-Заболевший студент госпитализирован. Все помещения общего пользования, а также комната, в которой он проживал, будут обработаны специальным раствором, - сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

Напомним, общежитие N 7 ТГУ расположено по ул. Федора Лыткина, 12. Ранее мы сообщали, что единичные случаи заражения коронавирусом были выявлены еще в двух общежитиях ТГУ: в СЖК «Парус» и в общежитии N 8 ТГУ . В конце мая два случая коронавируса были выявлены у студентов СИбГМУ, также проживавших в общежитиях.

Еще один студент госпитализирован из общежития ТГУ с коронавирусом.Фото: из открытых источников

Жилья построили больше

В Томской области в январе-мае 2020 года наблюдался рост объема строительных работ. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами строительных организаций, составил 21,2 млрд руб. и увеличился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 16,9%.

В том числе, активнее велось жилищное строительство, сообщает Томскстат. Так, за 5 месяцев в регионе введено 89,9 тыс. кв. метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.