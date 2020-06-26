2020-06-26T07:02:05+03:00
Недвижимость

В период пандемии строители Томской области ввели на 9 % больше жилья, чем в прошлом году

Статистики отмечают рост объемов строительных работ в начале 2020 года
Антонина Ленская
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Пандемия не помешала томским строителям ввести больше жилья, чем в 2019 годуПандемия не помешала томским строителям ввести больше жилья, чем в 2019 годуФото: из открытых источников
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В Томской области в январе-мае 2020 года наблюдался рост объема строительных работ. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами строительных организаций, составил 21,2 млрд руб. и увеличился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 16,9%.

В том числе, активнее велось жилищное строительство, сообщает Томскстат. Так, за 5 месяцев в регионе введено 89,9 тыс. кв. метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Предприятиями построено 41,2 тыс. жилых «квадратов», а по сравнению с январем-маем прошлого года рост составил 30,6%. Более половины введенной площади приходится на долю индивидуального жилищного строительства: населением построено 48,7 тыс. кв. метров жилья, что на 4,3% меньше прошлогоднего.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) составил 43,1 тыс. кв. метров. Традиционно наибольший объем жилищного строительства приходится на Томск, где за 5 месяцев введено 38,5 тыс. «квадратов» – на 26,5% больше, чем в 2019 году.

В сельской местности введено 51,7 тыс. кв. метров жилья. В лидерах Томский район, где построено 38,4 тыс. кв. метров, что на 2,1% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в Томском и Бакчарском районах активизировали деятельность строительные организации: за январь-май ими введено 18,8 тыс. кв. метров жилплощади – на 57,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Напротив, населением построено жилья меньше на 13,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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