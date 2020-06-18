Еще один студент ТГУ, заболевший коронавирусом, госпитализирован в Томске

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:59:05+03:00

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В СЖК ТГУ «Парус» выявлен единичный случай COVID-19, заболевший студент госпитализирован. Такая информация появилась сегодня,18 июня, в официальном телеграм-канале университета.

-Все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, обработаны специальным раствором. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и продолжайте соблюдать меры профилактики: носите маски и перчатки, дезинфицируйте гаджеты, по возможности — не трогайте руками лицо и не покидайте общежитие без необходимости, - говорится в сообщении. О возможном расселении студентов из общежития или его закрытии на карантин, пока ничего не говорится.

Напомним, 3 июня, в общежитии N 8 ТГУ был также выявлен единичный случай COVID-19. Заболевший студент был госпитализирован, все лица, которые вступали с ним в контакт были направлены в обсерватор для наблюдения. В конце мая два случая коронавируса были выявлены у студентов СИбГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU