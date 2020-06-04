Еще один томский студент госпитализирован с COVID-19

4 Июнь 2020 2020-06-04T04:57:22+03:00

Его соседи по общежитию будут отправлены в обсерватор

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3 июня, в общежитииN8 Томского госуниверситета был выявлен единичный случай COVID-19. Заболевший студент госпитализирован, все лица, которые вступали с ним в контакт будут направлены в обсерватор для наблюдения. Об этом сообщил вчера вечером официальный канал вуза в соцсети телеграм.

Уточняется также, что все помещения общего пользования, а также комната, где проживал заболевший, будут обработаны специальным дезинфицирующим раствором.

- Просим вас сохранять спокойствие. Продолжайте соблюдать необходимые меры профилактики и доверяйте информации только из официальных источников, – говорится в сообщении.

Общежитие N8 ТГУ расположено на ул. Ф. Лыткина, 14

Напомним, 26 мая стало известно, что с диагнозом COVID-19 госпитализирован студент СибГМУ, проживавший в общежитии вуза и трудившийся медбратом в одной из больниц города.

- Было проведено эпидемическое расследование, выявлены все близкие контакты. Проведена дезинфекция комнаты, мест общего пользования. По нашей инициативе сегодня и завтра обследуем на коронавирусную инфекцию всех проживающих в общежитии, хотя это не требуется согласно предписанию Роспотребнадзора. – прокомментировала тогда ситуацию ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

1 июня она сообщила о результатах тестирования более 200 человек из числа жильцов и работников общежития: коронавирус ни у кого из них не обнаружен.

ИСТОЧНИК KP.RU