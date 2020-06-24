Коронавирус в Томске, последние новости на 24 июня 2020 года: очаг инфекции в доме престарелых, число заболевших в регионе близится к 1,9 тыс. человек

На утро 24 июня в Томской области подтверждено 1846 случаев заражения коронавирусом. Из них 61 выявлен вчера.

У 27-ми томичей из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 10-ти имеются признаки ОРВИ, сразу у 24-х – пневмония. Они госпитализированы в стационары.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление еще 19 человек. Всего с начала пандемии переболели и победили коронавирус 810 жителей региона.

В обсерваторах на двухнедельном карантине находятся 16 человек. Новые случаи смерти COVID-пациентов не зафиксированы. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни четырнадцати жителей региона.

Из коечного фонда, развернутого для коронавирусных больных, свободными остаются 61,3 % мест, охват тестированием составляет 267,3 на 100 тысяч населения. Напомним, при принятии решения о снятии ограничительных мер власти отталкиваются от трех показателей: числа свободных коек для больных COVID-19, объема тестирования на коронавирус и коэффициента распространения инфекции. Первые два показателя в Томской области полностью соответствуют необходимым нормативам.

А вот коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших за предыдущие четыре дня к числу заболевших за последующие четыре дня) лишь вчера достиг нужного уровня, снизившись до 0,87. По требованиям Роспотребнадзора, для перехода на первый этап снятия ограничений этот параметр должен быть ниже 1,0, для второго — ниже 0,8, третьего этапа, когда открываются все заведения и организации— ниже 0,5. Таким образом, у региона появились основания для снятия ограничительных мер. Власти будут наблюдать за значением коэффициента в течение нескольких дней, и, если он не возрастет, возможно, действие режима повышенной готовности отменят досрочно. Сейчас срок его действия установлен до 10 июля.

COVID-очаг в доме престарелых

В частном пансионате «Южный», расположенном в Томске и предназначенном для пожилых людей и инвалидов, выявлены массовые случаи заражения коронавирусом.

- Первый случай зафиксирован 11 июня. В пансионате проживали 78 человек. На сегодня 44 человека госпитализированы в респираторные госпитали МСЧ№2 и Томской районной больницы. Окончательные диагнозы не установлены, один человек уже выписан. В помещениях пансионата проведена дезинфекция. Проживающие размещены по разным отделениям: те, кто контактировал с заболевшими, проживают отдельно, остальные – в отделении «зеленой зоны», - сообщил представитель оперштаба. Прокуратура Томской области инициировала проверку обстоятельств случившегося.

Прокуратура проведет проверку в пансионате "Южный", где массово заболели жильцы.Фото: из открытых источников

СИЗ хватит всем

На текущий момент в медучреждениях Томской области создан месячный запас необходимых средств индивидуальной защиты, запас еще на месяц находится в областном аптечном складе.

- Сейчас на складе в наличии более 74 тысяч респираторов, около 29 тысяч костюмов, более шести тысяч одноразовых халатов, 10 тысяч шапочек, почти четыре тысячи очков, – проинформировала председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова. Облздрав ежедневно проверяет наличие всех видов средств индивидуальной защиты в медорганизациях, их расход, а также объем закупок по контрактам.

В регионе сформирован двухмесячный запас СИЗ для медиковФото: из открытых источников

Вдали от семьи

Более сотни медиков, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от своих семей в трех гостиницах Томска. Расходы на их проживание и питание оплачиваются из областного бюджета.

– Решение жить в гостиницах медицинские работники принимают добровольно, оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности – пожилых людей, – рассказал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Помимо медиков, других проживающих в данных гостиницах нет. Сотрудники отелей, так же, как и их постояльцы- медработники, еженедельно сдают тесты на COVID-19.