Томские медики, лечащие пациентов с COVID-19, добровольно живут в гостиницах
Более сотни медиков Томска, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от семей в трех гостиницах. При этом расходы на проживание и питание медицинских работников оплачиваются за счет средств областного бюджета.
– Решение жить отдельно от семей медицинские работники принимают самостоятельно, оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности – пожилых людей, – прокомментировал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
Врачи проживают в комфортных номерах, им предоставляется трехразовое питание с учетом смен. На работу их доставляют служебным транспортом, чтобы снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции.
Помимо медиков, других постояльцев в гостинице нет.
Сотрудники гостиниц, так же, как и медработники, еженедельно сдают тесты на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU