2020-06-23T13:31:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Томские медики, лечащие пациентов с COVID-19, добровольно живут в гостиницах

Такое решение продиктовано заботой о безопасности родных
ИГОРЬ ТЮРИН
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Медики - люди ответственные за себя и другихМедики - люди ответственные за себя и другихФото: из открытых источников
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Более сотни медиков Томска, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от семей в трех гостиницах. При этом расходы на проживание и питание медицинских работников оплачиваются за счет средств областного бюджета.

– Решение жить отдельно от семей медицинские работники принимают самостоятельно, оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности – пожилых людей, – прокомментировал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Врачи проживают в комфортных номерах, им предоставляется трехразовое питание с учетом смен. На работу их доставляют служебным транспортом, чтобы снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции.

Помимо медиков, других постояльцев в гостинице нет.

Сотрудники гостиниц, так же, как и медработники, еженедельно сдают тесты на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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