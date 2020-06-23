Томская прокуратура проверит частный дом престарелых, где выявлены случаи коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:27:08+03:00

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Органами прокуратуры Томской области организована проверка соблюдения законодательства в деятельности пансионата для пожилых людей и инвалидов в связи установленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такая информация появилась сегодня на официальной сайте ведомства.

Как сообщило агентство РИА Томск, со ссылкой на представителей регионального оперштаба, речь идет о частном пансионате для пожилых людей и инвалидов "Южный", расположенном в областном центре. Из социального учреждения госпитализированы 44 подопечных из 70. Предварительно, у тридцати из них тест на коронавирус оказался положительным.

- В связи с установленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией пожилых людей в частном пансионате и поступлением информации о возможном ненадлежащем оказании организацией социальных услуг своим клиентам органами прокуратуры области организованы надзорные мероприятия. Прокуратура проверит наличие правовых оснований для осуществления пансионатом своей основной деятельности, а также даст оценку обеспечению безопасности пребывания граждан в пансионате, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Томской области. Название пансионата и его местонахождение в сообщении не уточняются.

По данным из открытых источников, сеть частных пансионатов "Южный" осуществляет свою деятельность в Томской, Новосибирской, Рязанской, Пензенской областях и в Алтайском крае. Томский филиал расположен на улице Большая Подгорная, 113. В ближайшее время мы рассчитываем получить комментарий оперштаба по данной ситуации.

Новость дополнена

- Из пансионата «Южный» госпитализировано 44 человека. Предварительно положительный диагноз на коронавирус получен у 30 человек. В учреждении проведена дезинфекция помещений. Подопечным назначена профилактическая терапия, — сообщил представитель оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU